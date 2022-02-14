Oyuncu Rüya Coriç'i Beyazperde Heyecanı Sardı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Oyuncu Rüya Coriç'i Beyazperde Heyecanı Sardı

Snob Magazin - Magazin
 - Güncelleme:
Oyuncu Rüya Coriç'i Beyazperde Heyecanı Sardı

Güzel oyuncu Rüya Coriç, Şubat ayında üç filminin vizyona girmesinin mutluluğu yaşadığını söyledi. İşte detaylar...

Güzel oyuncu Rüya Coriç'in kadrosunda yer aldığı Olmadı Kaçarız, Erzurumlu Mümessil ve Herşey Dahil adlı filmler seyirciyle buluşmak için gün sayıyor.

"BENİM İÇİN ŞANSLI BİR YIL"

Coriç, "Vizyona girecek filmler beni aşırı heyecanlandırıyor. 2022'nin benim açımdan şanslı ve bereketli geçeceğini düşnüyorum. Başka sürprizlerim de olacak" dedi.

Rüya Coriç, TV8,5 ekranlarında Business Time adlı programın sunuculuğunu üstleniyor.

Oyuncu Rüya Coriç'i Beyazperde Heyecanı Sardı

Oyuncu Rüya Coriç'i Beyazperde Heyecanı Sardı

Snob Magazin - Magazin

Rüya, Magazin, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title