Oyuncu Özge Özder anne oldu

Agˆustos 2018'de müzisyen Sinan Güleryüz ile evlenen oyuncu O¨zge O¨zder, bugu¨n kızı Luna'yı kucagˆına aldı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

42 yaşındaki Özder ve bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Dogˆum sonrası konuşan O¨zge O¨zder, "Kucagˆımızdasın artık kızım... Hos¸geldin ay kızım" diyerek mutlulugˆunu dile getirdi.

Luna ne demek?

Luna isminin anlamı Dolunay demektir. Bu bakımdan oldukça güzel anlamlı isimler arasında yerini almaktadır. Anlamının Dolunay olması, Luna isminin kız bebeklere verilmesinde oldukça büyük bir etkisinin varlığı söz konusudur.

Luna İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?





Luna ismi Kur'an'da geçen bir isim değildir. Ancak taşıdığı anlam bakımından bir bebeğe verilmesinde herhangi bir sakınca bulunmayan isimler arasında yerini almaktadır. Çünkü bir bebeğe isim verilmesiyle alakalı olarak en öncelikli hususların başında o simin anlamının güzel olmasının gerekliliğinin söz konusu olması gelmektedir.





Kaynak: Snob Magazin