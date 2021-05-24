Oyuncu Onur Seyit Yaran'ın silahla yaralanmasına ilişkin davada mütalaa açıklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Oyuncu Onur Seyit Yaran'ın silahla yaralanmasına ilişkin davada mütalaa açıklandı

Oyuncu Onur Seyit Yaran'ın silahla yaralanmasına ilişkin davada mütalaa açıklandı
Anadolu Ajansı / Murat Kaya - Haberler | Güncel

Dizi oyuncusu Onur Seyit Yaran'ın silahla yaralanmasına ilişkin davada açıklanan mütalaada, sanık Serhat Okuducu'nun "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Dizi oyuncusu Onur Seyit Yaran'ın silahla yaralanmasına ilişkin davada açıklanan mütalaada, sanık Serhat Okuducu'nun "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Serhat Okuducu, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile tutuklu bulunduğu cezaevinden bağlandı. Müdahil Onur Seyit Yaran'ı ise avukatı temsil etti.

Duruşma esasa ilişkin görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, mütalaasının hazır olduğunu belirterek mahkemeye sundu.

Okunan mütalaada, sanığın dolaylı olarak suçunu ikrar ettiği belirtilerek, elde edilen kamera kayıtlarına göre, 22 Eylül 2020 akşamı saat 18.39'da, Nişantaşı Mahallesi Ihlamur Yolu Sokak'taki kaldırım kenarında müdahil ile sanık arasında itişme ve tartışma yaşandığı, Yaran'ın sanık Okuducu'yu ittiği, sanığın Yaran'a doğru dönmesi sırasında elindeki silahının ateş aldığı ve Yaran'ın yere düştüğünün görüldüğü ifade edildi.

Adli tıp raporuna göre müdahil Yaran'ın yaralanmasının yaşamını tehlikeye sokan bir durum olmadığı ve yaralanmasının kemik kırığına neden olduğu kaydedilen mütalaada, sanığın yanındaki silahla ateş etmesi sonucu müdahilin omzundan yaralandığı ve sonrasında olay yerinde bulunan bir iş yerine kaçtığı aktarıldı.

Sanığın olay yerine taşıdığı silahla gitmesi, kullandığı silahın elverişliliği, hedef alınan vücut bölgesi, yaranın yeri ve niteliğinin göz önüne alındığı vurgulanan mütalaada, ortaya çıkan kastın öldürmeye yönelik olduğunun anlaşıldığı kaydedildi.

Mütalaada sanık Serhat Okuducu'nun, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Mütalaaya karşı beyanı sorulan sanık avukatları, savunma yapmak için süre istedi.

Mahkeme heyeti mütalaaya cevap için süre vererek duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Onur Seyit Yaran ve sanık Serhat Okuducu arasında Nişantaşı Mahallesi Ihlamur Yolu Sokak'ta 22 Eylül 2020'de tartışma çıktığı belirtilerek, Okuducu'nun belindeki silahı çıkarıp Yaran'ın kafasına dayayarak öldürmekle tehdit ettiği anlatılıyor.

Okuducu'nun tetiği iki kez çektiği ve ilkinde silahın ateş almadığı aktarılan iddianamede, ikincisinde ise Yaran'ın omzundan yaralandığı kaydediliyor.

İddianamede, olayın ardından tutuklanan Okuducu'nun "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Kaya

Boşanma aşamasındaki eşine otomobilde pusu kurdu! Görür görmez kurşun yağdırdı
Boşanma aşamasındaki eşine otomobilde pusu kurdu! Görür görmez kurşun yağdırdı
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'dan açıklama Açıklaması
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'dan açıklama Açıklaması
Adem Büyük'ün eşi Merve Büyük'ün çakarlı İstanbul turu cezasız kalmadı
Adem Büyük'ün eşi Merve Büyük'ün çakarlı İstanbul turu cezasız kalmadı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Deniz Demir Derya Yanık Meral Akşener Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sibel Can Pınar Altuğ Bülent Ersoy Prens William
Spor Cenk Tosun Arda Turan Ersun Yanal Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Oyuncu Onur Seyit Yaran'ın silahla yaralanmasına ilişkin davada mütalaa açıklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.05.2021 15:55:05. #1.11#

title