Oyuncu Onur Seyit Yaran'ı silahla yaralayan sanık hakim karşısında

Dizi oyuncusu Onur Seyit Yaran'ı silahla yaraladığı gerekçesiyle tutuklanan sanığın yargılanmasına başlandı.

İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmaya şikayetçi Onur Seyit Yaran ve avukatı katıldı.

Tutuklu sanık Serhat Okuducu ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bulunduğu cezaevinden duruşmaya bağlandı.

Duruşmada savunma yapan sanık Okuducu, Yaran ile aralarında daha önceye dayalı sorunları olduğunu belirterek, "Spor salonu çıkışında Allah'ın selamını verdim ve elimi uzattım ama o selamımı almayıp küfür etti." iddiasında bulundu.

Söz alan Yaran da sanığa küfür etmediğini savunarak, sanığın kendisine karşı husumet beslemiş olabileceği söyledi.

Olay günü arkadaşı Caner Çiçek ile spor salonundan çıktıktan sonra sanığın arkalarından geldiğini ifade eden Yaran, sanığın kendisini dürtüp belindeki silahı gösterdiğini anlattı.

Yaran, sanığın silahı kafasına nişan aldıktan sonra kaçtığını belirterek, "Bu sırada ateş etti. Omzumdan yaralandım. Sanıktan şikayetçiyim." dedi.

Duruşmada tanık olarak dinlenilen Caner Çiçek, arkadaşı olan Yaran ile olay günü spor salonundan birlikte çıktıkları anlatarak, "Yaklaşık 100 metre gittik, daha önce hiç tanışmadığım sanık, silahını çıkarıp 'Onur, seni öldüreceğim. Geber.' dedi. Silahı Onur'un suratına tutarak peş peşe ateş etti. 'Geber seni öldüreceğim.' dedi ancak silah tutukluk yaptı. Silah tutukluk yapınca müdahale ettim. Bu sırada Onur kaçtı. Sanık tekrar toparlandığında hala Onur'u arıyordu." şeklinde konuştu.

Sanık avukatı da müvekkilinin tahliyesine karar verilmesini talep ederek, "Silah tesadüfen ateş almıştır. Şikayetçinin hayati tehlikesi yoktur. Yaralama doğrudur, öldürmeye teşebbüs yoktur." dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Okuducu'nun tutukluluk halinin devamına ve dava dosyasının mütalaasını hazırlaması için Cumhuriyet savcısına gönderilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

-İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Onur Seyit Yaran ve sanık Serhat Okuducu arasında Nişantaşı Mahallesi Ihlamur Yolu Sokak'ta 22 Eylül 2020'de tartışma çıktığı belirtilerek, Okuducu'nun belindeki silahı çıkarıp Yaran'ın kafasına dayayarak öldürmekle tehdit ettiği anlatılıyor.

Okuducu'nun tetiği iki kez çektiği ve ilkinde silahın ateş almadığı aktarılan iddianamede, ikincisinde ise Yaran'ın omzundan yaralandığı kaydediliyor.

İddianamede, olayın ardından tutuklanan Okuducu'nun "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Başak Akbulut Yazar