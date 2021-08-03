Oyuncu olmak için nasıl bir yol izlenmeli? İşin uzmanı tüm detayları anlattı

Haberler.com'un YouTube kanalına konuk olan oyuncu ve tiyatro eğitmeni Doğa Yavuz, tercih döneminde oyuncu olmak isteyen öğrencilere önemli tavsiyeler verdi. Konservatuara hazırlık sürecinden bahseden Yavuz, oyuncu olmak isteyen kişide olması gereken özellikleri de anlattı.

Son olarak TRT1 ekranında yayınlanan Gönül Dağı dizisinde rol alan ve aynı zamanda eğitmenlik yapan Doğa Yavuz, Haberler.com'un YouTube kanalında sunucu Nihal Gülbaş'ın sorularını yanıtladı. Üniversite tercih döneminde konservatuarı seçmek isteyen öğrencilere önemli tavsiyelerde bulunan Doğa Yavuz, hazırlık sürecinin ne zaman başlanması gerektiğinden, hangi özelliklere sahip olunması gerektiğine kadar pek çok konudan bahsetti.

Doğa Yavuz, Nihal Gülbaş'ın "Yetenek sonradan kazanılabilir mi?", "Konservatuara hazırlık süreci ne zaman başlanmalı?" ve "Mülakat sınavları kaç aşamadan oluşuyor?" sorularına da cevap verdi.