Oyuncu Oğulcan Engin'in motosikletinin çalındığı anlar kamerada
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Oyuncu Oğulcan Engin'in motosikletinin çalındığı anlar kamerada

Oyuncu Oğulcan Engin'in motosikletinin çalındığı anlar kamerada
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin

Ünlü sanatçı Seda Sayan'ın oğlu Oyuncu Oğulcan Engin'in Cihangir'de anahtarını üstünde unuttuğu motosikleti bir hırsız ve kız arkadaşı tarafından güpegündüz çalındı.

Ünlü sanatçı Seda Sayan'ın oğlu Oyuncu Oğulcan Engin'in Cihangir'de anahtarını üstünde unuttuğu motosikleti bir hırsız ve kız arkadaşı tarafından güpegündüz çalındı. Hırsızın kaza yaparak terk ettiği motosiklet Kasımpaşa'da bulunurken, güven timleri tarafından yakalanan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, geçtiğimiz hafta Salı günü saat 15.00 sıralarında Beyoğlu Cihangir'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ünlü sanatçı Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin, motosikletiyle cadde üzerinde sahibi olduğu mekana geldi. Üstünde anahtarını unutarak mekana giren Engin'in arkasından durumu fark eden bir şahıs motorun yanına geldi. Anahtarı kontaktan çıkartan şahıs önce motosikletin sepetini açarak içerisinde değerli şeyler aradı. Şahıs ardından motosiklete binerek kız arkadaşıyla birlikte hiçbir şey olmamış gibi uzaklaştı. Yaşananlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

"Kız arkadaşımla Beyoğlu'nda tur attım"

Olayın ardından Engin'in şikayetini üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Bölgedeki güvenlik kameralarını görüntülerini incelemeye alan polis ekipleri, önce şahsın eşkalini ardından da kimliğini tespit etti. Çalışmalar sürdüğü esnada çalınan motosiklet, ertesi gün hırsızın kaza yapması sonucu Kasımpaşa'da terk edilmiş halde bulundu. Motosikletin muhafaza altına alınmasının ardından devam eden çalışmalarda şahıs, güven timleri tarafından aynı gün kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs emniyetteki ifadesinde, kontak anahtarının motorun üzerinde olduğunu ve kız arkadaşıyla Beyoğlu sokaklarında gezdiği esnada kaza yapması sonucu bırakıp kaçtığını söylediği öğrenildi.

Polisin yakaladığı hırsız tutuklandı

Emniyette çeşitli suçlardan 10 adet kaydı bulunan şahıs, işlemleri tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Motosiklet ise Oğulcan Engin'e teslim edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Oyuncu Oğulcan Engin'in motosikletinin çalındığı anlar kamerada - Haberler Magazin
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