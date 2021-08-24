Oyuncu Nisa Serezli ölüm yıl dönümünde anılıyor
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Oyuncu Nisa Serezli ölüm yıl dönümünde anılıyor

Oyuncu Nisa Serezli ölüm yıl dönümünde anılıyor
Anadolu Ajansı / Ahmet Esad Şani - Haberler | Güncel

Oyuncu, çevirmen ve seslendirme sanatçısı Nisa Serezli, ölümünün 29. yılında anılıyor.

Oyuncu, çevirmen ve seslendirme sanatçısı Nisa Serezli, ölümünün 29. yılında anılıyor.

Gerçek adı Nurinisa Ersan olan sanatçı, 1928'de İstanbul'da dünyaya geldi. Erenköy Kız Lisesini bitirdikten sonra eğitimini İsviçre'de sürdürdü.

Türkiye'ye döndükten sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Fransız Filolojisi ve Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümünde okuyan Serezli, Gazetecilik Enstitüsünde devam etti.

Amatör çalışmalarla üniversite tiyatrosunda yer alan Serezli, "Yeni Sabah" gazetesinde muhabirlik de yaptı.

Oyunculuğa Gençlik Tiyatrosunda başladı

"Hayat" ve "Akbaba" gibi dergilerde yazılar kaleme alan Serezli, 1954'te "On Küçük Yaramaz" adlı oyunla Gençlik Tiyatrosunda oyunculuğa başladı.

Küçük Sahne'de "Fare Kapanı" piyesiyle profesyonel olarak oyunculuk yapan Serezli, Dormen Tiyatrosu, Oda Tiyatrosu gibi topluluklarda da çalıştı.

Serezli, 1964'de "Şahane Züğürtler", 1966'da "Tatlı Kaçık" piyeslerindeki oyunculuğuyla yılın en başarılı kadın oyuncusu seçildi.

Çok sayıda oyunu Türkçeye tercüme eden, sinema filmleri çevirileri ve seslendirme de yapan Serezli, 1957'de evlendiği Metin Serezli'den ayrıldıktan sonra Tolga Aşkıner ile dünya evine girdi.

Serezli, hayatı boyunca "Güzel Bir Gün İçin", "Demir Kapı", "Nereden Çıktı Bu Velet", "Tatlı Kaçık", "Yorgun Savaşçı" ve "Eda Hanım" filmlerinin yanı sıra "Nalınlar", "Töre", "Zafer Madalyası", "Çark", "Cennetlik Kaynana" ve "Çıplak Ayaklar"ın da arasında bulunduğu çok sayıda tiyatro oyununda rol aldı.

Nisa Serezli, 64 yaşındayken 25 Ağustos 1992'de İstanbul'da hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Esad Şani

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