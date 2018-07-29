Oyuncu Murat Prosçiler, Sevgilisine Dakikalarca Ayak Masajı Yaptı

Yaz ayının gelmesiyle sezon finali yapan dizi oyuncuları tatil için güney sahillerine akın etti. Her gün renkli görüntülere sahne olan plajlara bir yenisi daha eklendi. Sevgilisini, eşini ve çocuklarını yanına alıp en gözde tatil mekanına giden ünlülerin keyifli anları objektiflere yansıyor. Son renkli görüntüde ses sanatçısı ve sinema oyuncusu Murat Prosçiler ve sevgilisinden geldi.

SEVGİLİSİNE DAKİKALARCA AYAK MASAJI YAPTI

Son olarak Kanal 7'nin Elif dizisinde rol alan oyuncu Murat Prosçiler, Bodrum Gümüşlük'te sevgilisi ile tatil yaparken görüntülendi. Prosçiler'in şezlongda güneşlenen sevgilisinin ayaklarına uzun süre masaj yapması objektiflere yansıdı.

MURAT PROSÇİLER KİMDİR?

1975'te İstanbul'da doğdu. Ablası Oya Prosçiler de önemli bir seslendirme sanatçısıdır. 1998 yılında Sandımay Sokak Tiyatrosu'nda oynadı. Kıvılcım adlı televizyon dizisiyle dikkatleri çekti. Koçum Benim dizisindeki Umut rolüyle şöhrete ulaştı. 2004 yapımı İki Genç Kız filminde kendine yer buldu. Oynadığı diğer diziler arasında Kavak Yelleri de bulunuyor. Dizilerin yanında Şebnem Ferah'ın Çakıl Taşları, Kolpa'nın Son Nefesim ve Yatağın Soğuk Tarafı şarkılarının kliplerinde de boy gösterdi. 2017 yapımı Deccal 2 adlı korku filminde de oynadı.

Aynı zamanda çok önemli bir seslendirme sanatçısı olan Prosçiler'in en çok hatırlanan seslendirme performansı, çizgi dizi SüngerBob KareŞort'taki Sünger Bob seslendirmesidir. Ayrıca Merlin dizisinde Merlin'i, The O.C. dizisinin ilk sezonlarında Seth Cohen'ı, Aynalı Tahir'de de Alişan'ın canlandırdığı Tahir'i seslendirmiştir.