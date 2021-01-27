Oyuncu Müjde Ar hakkında "hakaret" iddiasıyla yapılan soruşturmaya takipsizlik

Oyuncu Müjde Ar, hakkında "hakaret" iddiasıyla yapılan soruşturmaya takipsizlik kararı verildiği bildirildi.

Yaz aylarında Bodrum ilçesinde yaşamını sürdüren oyuncu Müjde Ar, geçtiğimiz Ağustos'ta evinin yakınındaki bir otele ait restorandan gelen yüksek sesin belediye ekiplerince önlenemediği ve konuya yeteri kadar özen gösterilmediğini iddia ederek şikayetçi oldu.

Bunun üzerine restoran yetkilileri de ticari itibarlarının zedelendiği ve kendilerine hakaret edildiği gerekçesiyle Müjde Ar hakkında suç duyurusunda bulundu.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığının Müjde Ar hakkında, taraf olduğu soruşturmada "kovuşturmaya yer olmadığına" karar verdi.

Ayrıca "yüksek ses" şikayetiyle ilgili konunun savcılık aşamasında olduğu ve incelemenin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı