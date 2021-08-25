OYUNCU METİN ÇEKMEZ HAYATINI KAYBETTİ
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OYUNCU METİN ÇEKMEZ HAYATINI KAYBETTİ

OYUNCU METİN ÇEKMEZ HAYATINI KAYBETTİ
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BİR süredir kanserle mücadele eden tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Metin Çekmez, tedavi gördüğü Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

BİR süredir kanserle mücadele eden tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Metin Çekmez, tedavi gördüğü Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. 

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Oyuncu Metin Çekmez, bir süredir kanser tedavisi görüyordu. Metin Çekmez sabah saatlerinde  Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. 

METİN ÇEKMEZ KİMDİR?

Metin Çekmez, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur. Özel Gazetecilik mezunu olan sanatçı, 1962 yılında Hamlet oyunu ile tiyatroyla tanıştı. Usta çırak ilişkisi içinde bir "alaylı" olarak gelişimini sürdürdü. 1970 yılında İstanbul Şehir Tiyatroları'nda kadroya girdi. Çeşitli sinema ve dizi filmlerde rol aldı.

Görüntü dökümü: --------------Oyuncunun arşiv görüntüleri

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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