Oyuncu Mesut Akusta yoğun bakımda tedavi görüyor
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Oyuncu Mesut Akusta yoğun bakımda tedavi görüyor

Oyuncu Mesut Akusta yoğun bakımda tedavi görüyor
Anadolu Ajansı / Aişe Hümeyra Bulovalı - Haberler | Güncel

TRT1'de yayımlanan "Teşkilat" dizisinin başrol oyuncularından Mesut Akusta, Ankara'da geçirdiği beyin kanaması sonucu hastaneye kaldırıldı.

TRT1'de yayımlanan "Teşkilat" dizisinin başrol oyuncularından Mesut Akusta, Ankara'da geçirdiği beyin kanaması sonucu hastaneye kaldırıldı.

Usta oyuncunun eşi Şafak Özbir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Eşim Mesut Akusta, bugün beyin kanaması geçirdi ve hastaneye kaldırıldı. Ameliyat yaklaşık 3 saat sürdü ve başarılı geçti çok şükür. Şu anda yoğun bakımda, lütfen dualarınızı eksik etmeyin." dedi.

TRT Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Zahid Sobacı ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Usta oyuncu Mesut Akusta, Ankara'da geçirdiği beyin kanaması sonucu hastaneye kaldırıldı. Halen yoğun bakımda olan sevgili oyuncumuzun bir an önce iyileşip aramıza dönmesi için sevenleri gibi biz de dualarımızla kendisinin yanındayız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aişe Hümeyra Bulovalı

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