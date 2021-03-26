Oyuncu Luran Ahmeti hayatını kaybetti
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Oyuncu Luran Ahmeti hayatını kaybetti

Demirören Haber Ajansı / İdris TİFTİKCİ - Haberler | Güncel
Oyuncu Luran Ahmeti hayatını kaybetti

Kurtlar Vadisi, Elveda Rumeli, Muhteşem Yüzyıl Kösem gibi dizilerde oynayan Kuzey Makedonyalı Oyuncu Luran Ahmeti, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Kurtlar Vadisi, Elveda Rumeli, Muhteşem Yüzyıl Kösem gibi dizilerde oynayan Kuzey Makedonyalı Oyuncu Luran Ahmeti, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Bir süre önce koronavirüse yakalanan Kuzey Makedonyalı Oyuncu Luran Ahmeti hayatını kaybetti. Ahmeti, daha önce Kurtlar Vadisi, Elveda Rumeli, Muhteşem Yüzyıl Kösem dizilerinde oynamıştı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İdris TİFTİKCİ

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