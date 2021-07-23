OYUNCU LEVENT AYKUL EVİNDE ÖLÜ BULUNDU
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OYUNCU LEVENT AYKUL EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

OYUNCU LEVENT AYKUL EVİNDE ÖLÜ BULUNDU
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Haber: İdris TİFTİKCİ / -TİYATRO, sinema ve dizi oyuncusu Levent Aykul Antalya Kemer'deki yazlık evinde ölü bulundu.

Haber: İdris TİFTİKCİ/ -TİYATRO, sinema ve dizi oyuncusu Levent Aykul Antalya Kemer'deki yazlık evinde ölü bulundu.

Film San Vakfı Yönetim Kurulu üyesi olan Levent Aykul bayram için gittiği Antalya Kemer'deki yazlık evinde ölü bulundu.Türk Sineması, Tiyatrosu ve dizilerde rol alan Levent Aykul Kemer'de aynı sokakta yaşayan halasının telefonlarına cevap vermemesi üzerine çağrılan jandarma ekibiyle girilen evinde, cansız bedeniyle karşılaşıldı. Aykul'un cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Oyuncu Aykul'un kesin ölüm nedeni, otopsinin ardından netlik kazanacak.


OYUNCU LEVENT AYKUL EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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