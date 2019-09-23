Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile fotoğraf çektiren hakime inceleme başlatıldı

Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile fotoğraf çektiren hakime inceleme başlatıldı

Kıvanç Tatlıtuğ ile fotoğraf çektiren hakime inceleme başlatıldı

23.09.2019 08:00
Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile fotoğraf çektiren hakime inceleme başlatıldı

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili Mehmet Yılmaz, bir davada yargılanan oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaşan hakim hakkında inceleme başlatıldığını bildirdi.


Yılmaz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir hakim ile film yıldızının duruşma salonunda birlikte çektirdikleri fotoğrafın sosyal medyada yayımlanması akabinde HSK resen inceleme başlatmış olup, pazartesi itibarıyla konu hakkında kamuoyu ayrıntılı olarak ayrıca bilgilendirilecektir." ifadelerini kullandı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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