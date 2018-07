Oyuncu Josephine Langford, After Kitap Serisinin Filminde Başrol Oynayacak

Ölmek İçin 13 Sebep dizisinin başrolü Katherine Langford'un kız kardeşi Josephine Langford, Anna Todd'un çok sevilen kitabı After'ın film uyarlamasında başrolde oynayacak

EN BÜYÜK BAŞARISI OLACAK

Avustralyalı aktör Josephine Langford, daha önce Wish Upon adlı korku filminde ve Avustralya dizisi Wolf Creek'de önemli rollerde oynamıştı. Oyuncunun 15 Nisan 2019'da sinemalarda olacak After filmi, bu zamana kadarki en büyük başarısı olarak nitelendirildi.

DÜNYA REKORUNA ULAŞMIŞTI

Anna Todd'un After kitabı aslında One Direction için yazılmış bir hikaye iken Wattpad'de 1.5 milyar okuyucuyla dünya rekoruna ulaşmış ve sonrasında karakterlerin adları değiştirilerek kitabı basılmıştı.

Katherine Langford

