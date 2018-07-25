Oyuncu Josephine Langford, After Kitap Serisinin Filminde Başrol Oynayacak
Ölmek İçin 13 Sebep dizisinin başrolü Katherine Langford'un kız kardeşi, dünyaca ünlü kitap serisinin film uyarlamasında başrol oynayacak.
Ölmek İçin 13 Sebep dizisinin başrolü Katherine Langford'un kız kardeşi Josephine Langford, Anna Todd'un çok sevilen kitabı After'ın film uyarlamasında başrolde oynayacak
EN BÜYÜK BAŞARISI OLACAK
Avustralyalı aktör Josephine Langford, daha önce Wish Upon adlı korku filminde ve Avustralya dizisi Wolf Creek'de önemli rollerde oynamıştı. Oyuncunun 15 Nisan 2019'da sinemalarda olacak After filmi, bu zamana kadarki en büyük başarısı olarak nitelendirildi.
DÜNYA REKORUNA ULAŞMIŞTI
Anna Todd'un After kitabı aslında One Direction için yazılmış bir hikaye iken Wattpad'de 1.5 milyar okuyucuyla dünya rekoruna ulaşmış ve sonrasında karakterlerin adları değiştirilerek kitabı basılmıştı.
Katherine Langford
YORUMLAR (9)
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makyaj seni rezalete çevirmişCevap Yaz Yayından Kaldır
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Ben bu kızdan daha güzelim bi kereCevap Yaz 3 Yayından KaldırDİŞ DOKTORU: güzelliğini kocana sakla.milleti yoldan çıkarmaya çalışma.1 2 Yayından Kaldır
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Hardin kim olacak?Cevap Yaz Yayından KaldırDEFNE: Hero Fiennes Tiffin diye duydum1 Yayından Kaldır