Oyuncu İncilay Şahin hayatını kaybetti
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Oyuncu İncilay Şahin hayatını kaybetti

Oyuncu İncilay Şahin hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Hilal Uştuk - Haberler | Güncel

Bir süredir meme kanseri tedavisi gören tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu İncilay Şahin, 60 yaşında hayata veda etti.

Bir süredir meme kanseri tedavisi gören tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu İncilay Şahin, 60 yaşında hayata veda etti.

Oyuncular Sendikası, Twitter'da "Kurucu üyemiz, değerli meslektaşımız İncilay Şahin'i kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Çok üzgünüz. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullanarak sanatçının vefatını duyurdu.

Film-San Vakfı ise Instagram'da yaptığı paylaşımda, vakıf üyesi Şahin'in vefatı dolayısıyla derin üzüntü içinde olduklarını belirtilerek, "Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Başarılı oyuncu İncilay Şahin, 29 Ocak 1961'de Kayseri'de dünyaya geldi.

Oyunculuk eğitiminin ardından 1995'te Çiçek Taksi dizisiyle oyunculuk kariyerine adım atan sanatçı, çok sayıda önemli tiyatro, sinema ve dizide rol aldı.

"Yasak Elma", "Yaz'ın Öyküsü", "Yasak", "Bana Artık Hicran De", "Umutsuz Ev Kadınları", "Adını Feriha Koydum", "Sakarya Fırat", "Doktorlar", "Hayat Bilgisi" ve "Çiçek Taksi" adlı yapımların da aralarında bulunduğu birçok dizide rol alan sanatçı ayrıca "Kanlı Postal", "Deli Dumrul Kurtlar Kuşlar Aleminde", "120", "Beyza'nın Kadınları", "Yalnız Efe", "Yüksek Yüksek Tepelere Ev Kurmasınlar", "Düşenin Dostu" adlı filmlerde oynadı.

Şahin, Kandemir Konduk'un kaleme aldığı, 9 kadın sanatçının yer aldığı "Kadınlar Hep Gülmeli" adlı tiyatro oyununda da sanatseverlerin karşısına geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilal Uştuk

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