Oyuncu Hüseyin Elmalıpınar vefat etti

"Çiçek Taksi", "Kurtlar Vadisi", "Deli Yürek" ve "Çocuklar Duymasın" dizilerinin yanı sıra birçok sinema filminde rol alan oyuncu Hüseyin Elmalıpınar, 51 yaşında hayatını kaybetti.

Kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği belirtilen sanatçı, 23 Mart 1971 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini burada tamamlayan Elmalıpınar, oyunculuğa Ankara Ekin Tiyatrosu'nda başladı.

Ünlü aktör, 2007 yılında "Kutsal Damacana", 2009'da "Kolpaçino" filminde rol aldı.

Fiziği ve ses tonuyla oyunculuk anlamında da dikkati çeken Elmalıpınar, "Kurtlar Vadisi" dizisinde ve Murat Cemcir ile Ahmet Kural'ın başrolleri paylaştığı "Çalgı Çengi" filmiyle seyircilerin beğenisini kazandı.