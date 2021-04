Oyuncu Hazal Kaya, BM Nüfus Fonu Türkiye'nin İyi Niyet Elçisi seçildi

Genç oyuncu Hazal Kaya, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Türkiye'nin yeni İyi Niyet Elçisi seçildi.

UNFPA Türkiye, seçimi, Kaya'nın da katılımıyla sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayınla duyurdu.

UNFPA Türkiye Temsilcisi Hassan Mohtashami, Kaya'nın resmi olarak UNFPA Türkiye'nin yeni İyi Niyet Elçisi seçildiğini bildirerek "Böylesine başarılı genç bir kişinin ailemize katılması bizim için büyük bir onur." dedi.

UNFPA'nın, üreme seçimleri ve bu konudaki haklara erişim, her bir kadın ve her bir kız çocuğu ile her bir bireyin kendi potansiyelini gerçekleştirebilmesi için çalışmalar yürüttüğünü aktaran Mohtashami, "10 yılda üç sıfıra ulaşmak istiyoruz, aile planlamasına yönelik ihtiyaçların karşılanmamasının sıfırlanması, önlenebilir anne ölümlerinin sıfırlanması, cinsel ve toplumsal şiddet ile zarar verici uygulamaların sıfırlanması." açıklamasında bulundu.

UNFPA Türkiye Temsilci Yardımcısı Zeynep Başarankut Kan da Türkiye'de UNFPA'nın 50. yılının kutlandığını, temel hedefin kırılgan grupların hizmet ve haklara ulaşımını geliştirmek olduğunu ifade etti.

Kan, Türkiye'nin insani kalkınma açısından iyi bir durumda olduğunu da kaydetti.

"Yarattığımız etkinin çok kıymetli olduğunu düşünüyorum"

Oyuncu Hazal Kaya, "Aranızda olduğum için çok mutluyum. Şahsen ben yıllardır tek başıma kendi adıma bir şeyler yapmaya çalışıyordum. Kırılgan grupların görüldüklerini hissetmelerinin onlara ne kadar iyi geldiğini son birkaç yılda sesimi çıkarmaya başladığımda fark ettim. Bu yolda UNFPA gibi bir çatının altında mücadele veriyor olmak benim için çok kıymetli." diye konuştu.

Özellikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla cinsiyet temelli şiddettin arttığına dikkati çeken Kaya, "Yarattığımız etkinin çok kıymetli olduğunu düşünüyorum." dedi.

1969 yılında faaliyete geçen UNFPA, 1971 yılında Türk hükümetiyle çalışmalar yürütmeye başladı. UNFPA'nın Türkiye'de çalışmalar yürüttüğü alanlar arasında anne ve çocuk sağlığı, üreme sağlığı ve hakları, gençlerin potansiyellerini güçlendirme, cinsiyet eşitliği ve kadınlara yönelik şiddetle mücadele yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şerife Çetin