Oyuncu Hakan Karsak, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Oyuncu Hakan Karsak, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylaması için fotoğraf seçti.

Oyuncu Hakan Karsak, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylaması için fotoğraf seçti.

Karsak, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki kareleri inceledi.

Karsak, "haber" kategorisinde Tayfun Coşkun'un ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen kentlerden New York'ta Brooklyn Hastanesi çıkışında bir doktorun yorgun anlarının gösteren "ABD'de doktorun koronavirüs yorgunluğu" fotoğrafına oy verdi.

"Yaşam" kategorisinde oyunu Cem Genco'nun "Suriye'de 'savaş oyunu' oynayan Selva" isimli fotoğrafı için kullanan Karsak, "spor" kategorisinde ise Elif Öztürk'ün Kasımpaşa-Göztepe maçı öncesinde Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda temizlik yapıldığın anları gösteren "Statlarda koronavirüs önlemleri" fotoğrafını tercih etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salih Şeref