Oyuncu Gülsim Ali'nin tacizcisiyle başı dertte! 'Beni rahatsız etmeye devam edersen seni ifşa ederim'
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Oyuncu Gülsim Ali'nin tacizcisiyle başı dertte! 'Beni rahatsız etmeye devam edersen seni ifşa ederim'

Oyuncu Gülsim Ali'nin tacizcisiyle başı dertte! 'Beni rahatsız etmeye devam edersen seni ifşa ederim'
Hürriyet - Haberler | Magazin

'Gönül Dağı' dizisinde 'Dilek' karakterini canlandıran 26 yaşındaki oyuncu Gülsim Ali'nin başı uzun zamandır E.H. ile dertte.

'Gönül Dağı' dizisinde 'Dilek' karakterini canlandıran 26 yaşındaki oyuncu Gülsim Ali'nin başı uzun zamandır E.H. ile dertte. Oyuncu E.H.'nin kendisini 5 yıldan beri takip ettiğini ve sürekli cinsel içerikli mesajlar atarak taciz ettiğini söyledi.

Mahkemeye başvurup uzaklaştırma kararı çıkarmasına rağmen takıntılı hayranının tacizlerine devam ettiğini belirten oyuncu, E.H.'nin son olarak çalıştığı sete gelip 'Senin olduğun her yere gelebilirim, kimse beni engelleyemez' diyerek tehdit ettiğini ifade etti.

Tacizcisinin kimlik bilgilerine ulaşan oyuncu, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Takıntılı hayranını son kez uyaran Gülsim Ali şu mesajı paylaştı;

'2016 yılından beri durmaksızın beni taciz eden E. H. Hakkında açılmış davalara rağmen taciz, cinsel içerikli hakaret dolu mesajlar ile bana rahatsızlık vermekten vazgeçmedin. Dava açmama, defalarca uzaklaştırma kararı almama rağmen bana ulaşmak için her yolu denemeye devam ediyorsun, çalıştığım setlere gidip yanındaki insanlara yalan söyleyip onları kullanarak dekorların içinden çektirdiğin fotoğraflarla "senin olduğun her yere gelebilirim, kimse beni engelleyemez" diyerek beni tehdit ediyorsun. Benim hakkımda, ailem, işim ve özel hayatımla ilgili ağıza alınmayacak ifadeler kullanarak bana zarar vermeye çalışıyorsun. Seni son kez uyarıyorum buna artık bir son vermelisin. Kullandığın bütün sahte hesapların aynı telefon ve bilgisayardan yapıldığı resmen ispat edildi, hepsinin sana ait olduğu resmi makamlarca da onaylandı. Eğer tek bir rahatsızlık daha verecek olursan senin fotoğraflarını, attığın aşağılık sapkın mesajlarını bütün şahsi bilgilerini dava dosyasıyla birlikte buradan yayınlayacağım ve birer kopyasını da memleketindeki akrabalarına, posta yoluyla ileteceğim.

Kaynak: Hürriyet

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Oyuncu Gülsim Ali'nin tacizcisiyle başı dertte! 'Beni rahatsız etmeye devam edersen seni ifşa ederim' - Haberler Magazin
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