Oyuncu Ezgi Mola'nın, nitelikli cinsel saldırı suçundan yargılanan sanığa hakaret davası dosya üzerinden görülecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Oyuncu Ezgi Mola'nın, nitelikli cinsel saldırı suçundan yargılanan sanığa hakaret davası dosya üzerinden görülecek

Oyuncu Ezgi Mola'nın, nitelikli cinsel saldırı suçundan yargılanan sanığa hakaret davası dosya üzerinden görülecek
Anadolu Ajansı / Cemil Murat Budak - Haberler | Güncel

Oyuncu Ezgi Mola hakkında, "nitelikli cinsel saldırı" suçundan yargılanan Musa Orhan'a hakaret ettiği gerekçesiyle açılan dava, Ankara 31. Asliye Ceza Mahkemesince dosya üzerinden karara bağlanacak.

Oyuncu Ezgi Mola hakkında, "nitelikli cinsel saldırı" suçundan yargılanan Musa Orhan'a hakaret ettiği gerekçesiyle açılan dava, Ankara 31. Asliye Ceza Mahkemesince dosya üzerinden karara bağlanacak.

Orhan'ın avukatı Mehmet Erkan Akkuş, Mola'nın müvekkiline hakaret ettiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Mola hakkında "sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret" suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı.

Ankara 31. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilen dosya, basit yargılama üzerinden karara bağlanacak. Mahkeme Mola'dan 15 gün içerisinde yazılı savunma isteyecek.

Olay

Mağdur İpek Er (18) 7 Temmuz 2020'de Siirt Cumhuriyet Başsavcılığına müracaat ederek daha önce sosyal medyada tanıştığı Musa Orhan'ın kendisine cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla şikayetçi olmuş, bunun üzerine soruşturma başlatılmıştı.

Er, 16 Temmuz 2020'de intihar girişiminde bulunmuş ve iki gün sonra kaybetmişti. Er'in ölümünün ardından gözaltına alınan Orhan, 19 Temmuz'da tutuklanmış, avukatının itirazı üzerine tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Siirt Valiliğince 16 Temmuz'da açığa alınarak görevinden uzaklaştırılan Orhan, İçişleri Bakanlığınca, "Nitelikli cinsel saldırı" suçundan hakkında yürütülen soruşturma nedeniyle Jandarma Genel Komutanlığından ihraç edilmişti.

Sanık Musa Orhan'ın tutuklu yargılanmasına yönelik talep, ilk kez hakim karşısına çıktığı 16 Ekim 2020'deki duruşmada reddedilmişti.

Oyuncu Ezgi Mola, Orhan'ın tutuklanmasına yönelik sosyal medyadan çağrıda bulunmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cemil Murat Budak

Ankara'da Hayat Boyu Öğrenme kutlaması! El emeği göz nuru ürünler sergilendi
Ankara'da Hayat Boyu Öğrenme kutlaması! El emeği göz nuru ürünler sergilendi
Melek İpek davasında gerekçeli karar açıklandı: Meşru müdafaa kabul edilmelidir
Melek İpek davasında gerekçeli karar açıklandı: Meşru müdafaa kabul edilmelidir
Afganistan'da 2 ilçe Taliban'ın kontrolüne geçti
Afganistan'da 2 ilçe Taliban'ın kontrolüne geçti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Sedat Peker Murat Kurum Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Seda Sayan Fahriye Evcen İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Merih Demiral Nihat Özdemir Dorukhan Toköz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Oyuncu Ezgi Mola'nın, nitelikli cinsel saldırı suçundan yargılanan sanığa hakaret davası dosya üzerinden görülecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.6.2021 13:17:29. #1.16#

title