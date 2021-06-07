Oyuncu erkek arkadaşı tarafından darp edilen fenomen Başak Ermiş, şikayetçi oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Oyuncu erkek arkadaşı tarafından darp edilen fenomen Başak Ermiş, şikayetçi oldu

İhlas Haber Ajansı / Doğan Can Cesur - Haberler | 3. Sayfa

Oyuncu erkek arkadaşı tarafından darp edilen fenomen Başak Ermiş, şikayetçi oldu Sosyal medya fenomeni Başak Ermiş, oyuncu erkek arkadaşı Can Topçu tarafından darp edildi.

Oyuncu erkek arkadaşı tarafından darp edilen fenomen Başak Ermiş, şikayetçi oldu

İSTANBUL - Sosyal medya fenomeni Başak Ermiş, oyuncu erkek arkadaşı Can Topçu tarafından darp edildi. Giydiği tayt yüzünden dayar yediğini iddia eden

Ermiş, görüntülerini sosyal medyada paylaştı. Sabah karakola gelerek erkek arkadaşından şikayetçi olan Ermiş, "

Sosyal medya fenomeni Başak Ermiş üç aydır birlikte olduğu oyuncu Can Topçu (19), tarafından darp edildi. Darp edildikten sonraki görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Ermiş, giydiği tayt nedeniyle dövüldüğünü söyledi. Eniştesini arayarak yardım isteyen Ermiş, hastaneye giderek darp raporu aldı. Başak Ermiş bu sabah da karakola gelerek Topçu'dan şikayetçi oldu.

Karakol çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ermiş, "Tayt giydiğim için darp edildim. Değiştirmemi söyledi ama ben değiştirmedim. Ağzım, dudağım patladı. Yeni yeni karışmaya başladı giydiğim kıyafetlere. Sinir hastası bence. Yaptıkları normal değil" ifadelerini kullandı.

Yakınlarının kendisini uyardığını söyleyen Ermiş, "Yakınlarım 'senin yakında cinayet haberini görürsek şaşırmayız' demişti. Silahlı fotoğrafları falan var dizi setinde. İnanmadım ama başıma geldi" şeklinde konuştu.

Daha önce de şiddete maruz kaldığını söyleyen Ermiş, Topçu'nun ceza almasını istediğini ifade etti.

Oyuncu erkek arkadaşı tarafından darp edilen fenomen Başak Ermiş, şikayetçi oldu
Oyuncu erkek arkadaşı tarafından darp edilen fenomen Başak Ermiş, şikayetçi oldu
Oyuncu erkek arkadaşı tarafından darp edilen fenomen Başak Ermiş, şikayetçi oldu
Oyuncu erkek arkadaşı tarafından darp edilen fenomen Başak Ermiş, şikayetçi oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Doğan Can Cesur

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Ziya Selçuk Meral Akşener İbrahim Aydemir Memduh Büyükkılıç
Magazin Beren Saat Burak Özçivit Erkan Petekkaya Kerimcan Durmaz
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Şenol Güneş Roland Garros Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Oyuncu erkek arkadaşı tarafından darp edilen fenomen Başak Ermiş, şikayetçi oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.6.2021 19:58:08. #1.16#

title