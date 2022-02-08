Oyuncu Elles ve eski eşi "dolandırıcılık" suçundan beraat etti

İSTANBUL (AA) - Oyuncu Jade Mücella Elles ile eski eşi Arif Kerem Göğüş'ün maket üzerinden gayrimenkul sattığı ve gayrimenkulleri teslim etmedikleri iddiasıyla "dolandırıcılık" suçundan yargılandıkları davada, sanıkların beraatlerine karar verildi.

İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, müştekiler ile tarafların avukatları katıldı.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, olayların gelişim ve seyri nazara alındığında somut olayda hile unsurunun gerçekleşmediği, sanık Göğüş'ün baştan itibaren dolandırıcılık kastı ile hareket ettiğinin ispatlanamadığı, sanığın taahhüdünü yerine getirememesinin hile olarak nitelendirilemeyeceği, maddi olayın sanık Göğüş ile katılanlar arasında hukuki ihtilaf mahiyetinde olduğu belirtildi.

Sanık Jade Mücella Elles'in suç oluşturan bir eyleminin tespit edilemediği kaydedilen mütalaada, Elles ile Göğüş'ün beraatlerine karar verilmesi talep edildi.

Mütalaaya karşı söz verilen müştekiler, dolandırıldıklarını iddia ederek, sanıkların cezalandırılmalarını istedi.

Mahkeme heyeti, sanıklar Arif Kerem Göğüş ile Jade Mücella Elles'in üzerlerine atılı "dolandırıcılık" suçlarını işlemedikleri anlaşıldığından beraatlerine karar verdi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanık Arif Kerem Göğüş'ün yetkili olduğu şirketlerince projelendirilip satış ofisleri kurularak maket üzerinden gayrimenkul satış sözleşmeleri yaptığı ve satış işlemlerinin de yapıldığı belirtilmişti.

Bu projelerin bir kısmına başlanmadığı, bir kısmının ise yapımının tamamlanmadığı ifade edilen iddianamede, şikayetçilerin yapmış olduğu sözleşmeler karşılığında ödemelerin önemli miktarını gerçekleştirmesine rağmen gayrimenkulleri alamadıkları kaydedilmişti.

Sanıklar Elles ile Göğüş'ün birlikte hareket ettikleri bildirilen iddianamede, şüphelilerin "nitelikli dolandırıcılık" suçunu işlediklerinin anlaşıldığı aktarılmıştı.

İddianamede, sanıklar Elles ve Göğüş'ün "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçundan 21 yıldan 70 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları istenmişti.