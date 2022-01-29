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OYUNCU DİLER SARAÇ VEFAT ETTİ

Demirören Haber Ajansı, İdris Tiftikci - Güncel
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OYUNCU DİLER SARAÇ VEFAT ETTİ

Yeşilçam'ın emektar oyuncusu Diler Saraç, 85 yaşında vefat etti.

Yeşilçam'ın emektar oyuncusu Diler Saraç, 85 yaşında vefat etti.

Türk Sineması'nın emektar oyuncusu Diler Saraç, 85 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Saraç'ın vefat haberini kızı Flora Trakyalı, şu sözlerle duyurdu:

"Canım annem Diler Saraç'ı biraz önce kaybettik...

Tanıyan ve seven herkesin başı sağ olsun.."

Saraç, 200'den fazla sinema filmi ve dizide rol aldı.


Demirören Haber Ajansı / İdris Tiftikci - Güncel

Türk Sineması, Yeşilçam, Güncel, Haber

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