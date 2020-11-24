OYUNCU DEVRİM PARSCAN YAŞAMINI YİTİRDİ

Tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu Devrim Parscan 83yaşında hayatını kaybetti.

Tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu Devrim Parscan 83yaşında hayatını kaybetti.

Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Devrim Parscan 83 yaşında yaşamını yitirdi. Yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle vefat ettiği belirtilen Devrim Parscan uzun yıllar şehir tiyatrolarında rol almış, çok sayıda sinema filmi ve televiyon dizisinde oynamıştı. Parscan ayrıca seslendirme sanatçılığı da yapıyordu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı