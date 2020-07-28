OYUNCU ÇİFT ANLAŞMALI OLARAK BOŞANDI
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

OYUNCU ÇİFT ANLAŞMALI OLARAK BOŞANDI

Haber: Özden ATİK / İSTANBUL, DHA OYUNCU çift Bülent Emrah Parlak ve Burcu Gönder, bugün anlaşmalı olarak boşandı.

28.07.2020 14:24 | Son Güncelleme: 28.07.2020 14:32

Haber: Özden ATİK/ İSTANBUL, DHA OYUNCU çift Bülent Emrah Parlak ve Burcu Gönder, bugün anlaşmalı olarak boşandı.

5 yıllık evliliklerinden bir kız çocukları olan çift, bugün İstanbul 6. Aile Mahkemesi'nde görülen davayla boşandı. Duruşmada, Bülent Emrah Parlak, Burcu Gönder ve avukatları hazır bulundu. Gizli görülen celsede mahkeme, tarafların boşanmasına karar verdi.

BİRLİKTE SORULARI YANITLADILAR

Boşanmanın ardından Burcu Gönder ve Bülent Emrah Parlak adliye önünde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Oyuncu Burcu Gönder, "Az önce anlaşmalı olarak bir boşanma davamız gerçekleşti. Tabii ki üzgünüz anlarsınız bunu. Kimse ayrılmak için hayatını birleştirmiyor, ilişki yaşamıyor. Biz de böyle çıkmadık yola. Biz Bülent ile 14 yıl boyunca çok güzel bir aşk yaşadık. Her ilişkide olduğu gibi biz de sorunlar yaşadık. Bunları aşmak için çok çaba sarf ettik fakat başarılı olamadık. Bizim canımızdan çok sevdiğimiz bir kızımız var. Onun mutluluğu, onun sevgi dolu bir ortamda büyümesi bizim en büyük arzumuz. O yüzden bu kararın daha doğru olduğunu düşündük. İkimiz için de hayırlı olmasını diliyoruz" dedi. Basın mensuplarının Bülent Emrah Parlak hakkındaki "öfke problemi olduğuna" ilişkin haberleri sorması üzerine Burcu Gönder, "Çok üzüldük. İkimiz de çok üzüldük. Bülent ile ilgili iddiaların hepsi asılsızdır" diye cevap verdi. Oyuncu Bülent Emrah Parlak ise, "Gerçekten bir aşk evliliğiydi, aşk serüveniydi, sevda ilişkisiydi bu. Merkezine sevgiyi koyduğumuz ilişkimiz buraya kadar devam etti. Biz bundan sonra yine merkezine sevgiyi koyarak devam edeceğiz. Karanlığı yok eden aydınlıktır, iftiraları ve yalanı yok eden de gerçektir. Benim gerçeğim yanımda. Benim gerçeğim gerekli açıklamaları yaptı. Sadece çok üzgünüz haberlerden dolayı. Şairin de dediği gibi dünyayı güzellik kurtaracak ve bir insanı sevmekle başlayacak her şey. İnsanları sevelim, asılsız iddialara hemen inanmayalım" dedi.

OYUNCU ÇİFT ANLAŞMALI OLARAK BOŞANDI

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Ayasofya'daki namaza davet edilen 500 şanslı kişi arasında Osmanlı torunları da vardı Güncel
Ayasofya'daki namaza davet edilen 500 şanslı kişi arasında Osmanlı torunları da vardı
Konya'da ekili tarlada keşfedilen derin obruklar çiftçileri korkutuyor 3. Sayfa
Konya'da ekili tarlada keşfedilen derin obruklar çiftçileri korkutuyor
Wanda Nara'dan takipçisinin cinsel ilişki yorumuna olay yaratan yanıt: Sen neden denemiyorsun? Spor
Wanda Nara'dan takipçisinin cinsel ilişki yorumuna olay yaratan yanıt: Sen neden denemiyorsun?
Korona dönemine ilişkin ankette Ekrem İmamoğlu zirveye oturdu, Mansur Yavaş dördüncü sırada kaldı Politika
Korona dönemine ilişkin ankette Ekrem İmamoğlu zirveye oturdu, Mansur Yavaş dördüncü sırada kaldı
Tanıkken borçlu oldu, tüm mal varlığına haciz konuldu 3. Sayfa
Tanıkken borçlu oldu, tüm mal varlığına haciz konuldu
İnternetten tanıştığı kadın evli çıkınca köprüye çıkıp kendini kesti 3. Sayfa
İnternetten tanıştığı kadın evli çıkınca köprüye çıkıp kendini kesti
Genç kız, metro istasyonunda telefonla üst düzey görüşme yapan şahsın kim olduğunu görünce şaşkınlığını gizleyemedi
Genç kız, metro istasyonunda telefonla üst düzey görüşme yapan şahsın kim olduğunu görünce şaşkınlığını gizleyemedi
Ahıra giren yılan, 700 kiloluk kurban boğayı sokarak telef etti
Ahıra giren yılan, 700 kiloluk kurban boğayı sokarak telef etti
Yazışmaları basına sızdı! Belediye başkanı, şoförünün karısına 'Erotik fotoğraf gönder' diye mesaj atmış
Yazışmaları basına sızdı! Belediye başkanı, şoförünün karısına "Erotik fotoğraf gönder" diye mesaj atmış
Filistinli genç 'Bin dolar karşılığında bir resmi öper misin?' diye soran muhabiri tokatladı
Filistinli genç "Bin dolar karşılığında bir resmi öper misin?" diye soran muhabiri tokatladı
Oğlu için kanala atlayan talihsiz baba, çırpına çıpına can verdi
Oğlu için kanala atlayan talihsiz baba, çırpına çıpına can verdi
Denizde samimi şekilde görüntülenen Hilal Altınbilek ve Gurur Aydoğan'dan ilk paylaşım geldi
Denizde samimi şekilde görüntülenen Hilal Altınbilek ve Gurur Aydoğan'dan ilk paylaşım geldi
Zonguldak'ta son 8 günde 88 kişi koronavirüse yakalandı
Zonguldak'ta son 8 günde 88 kişi koronavirüse yakalandı
Tartıştığı eşini su almaya gönderdikten sonra boğazına dayadığı silahla intihar etti
Tartıştığı eşini su almaya gönderdikten sonra boğazına dayadığı silahla intihar etti
Aynı adamla sevgili olan ikiz kardeşler, aynı anda hamile kalmak istiyor
Aynı adamla sevgili olan ikiz kardeşler, aynı anda hamile kalmak istiyor
Devrek İlçe Kaymakamı Ümit Altay: En fazla vaka olan ilçeyiz, bebeklerde bile görülmeye başlandı
Devrek İlçe Kaymakamı Ümit Altay: En fazla vaka olan ilçeyiz, bebeklerde bile görülmeye başlandı
İstanbul'da Türk bayrağına saldıran kişi tutuklandı
İstanbul'da Türk bayrağına saldıran kişi tutuklandı
Kadına şiddete tepki gösteren Hayal Köseoğlu, ağırlık kaldırdığı videosuyla meydan okudu: Sizin haddinize değil
Kadına şiddete tepki gösteren Hayal Köseoğlu, ağırlık kaldırdığı videosuyla meydan okudu: Sizin haddinize değil
HDP'den ihraç edilen vekilin cinsel saldırıda bulunduğu kadın TBMM'de dinlenecek
HDP'den ihraç edilen vekilin cinsel saldırıda bulunduğu kadın TBMM'de dinlenecek
15 Temmuz gecesi darbecilere direnen Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu emekli edildi
15 Temmuz gecesi darbecilere direnen Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu emekli edildi
Koronavirüs testi için cezaevinden çıkan hükümlüyü, kocası hastane önünden kaçırdı
Koronavirüs testi için cezaevinden çıkan hükümlüyü, kocası hastane önünden kaçırdı
Takımdan ayrılması beklenen Younes Belhanda için Galatasaray'a teklif gelmedi
Takımdan ayrılması beklenen Younes Belhanda için Galatasaray'a teklif gelmedi
Gece yarısı feci kaza! Otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti
Gece yarısı feci kaza! Otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karacaahmet Mezarlığı çıkışı Kurban Bayramı için uyarıda bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karacaahmet Mezarlığı çıkışı Kurban Bayramı için uyarıda bulundu
Şeyma Subaşı, Mehmet Germiyangil ile aşk yaşadığı yönündeki iddiaları sevgilisiyle fotoğraf paylaşarak yalanladı
Şeyma Subaşı, Mehmet Germiyangil ile aşk yaşadığı yönündeki iddiaları sevgilisiyle fotoğraf paylaşarak yalanladı
Son Dakika: BDDK, yurt dışı yerleşiklere getirilen TL işlem kısıtlamasını şartlı olacak kaldırdı
Son Dakika: BDDK, yurt dışı yerleşiklere getirilen TL işlem kısıtlamasını şartlı olacak kaldırdı
Belediye başkanı ile şoförünün karısı arasında yasak aşk skandalı! Görüntüler ortaya çıktı
Belediye başkanı ile şoförünün karısı arasında yasak aşk skandalı! Görüntüler ortaya çıktı
Karslı iki kardeş 2 metrelik yayın balığı yakaladı
Karslı iki kardeş 2 metrelik yayın balığı yakaladı
Şarkıcı İsmail YK, kendisinden 22 yaş küçük kadınla aşk yaşamaya başladı
Şarkıcı İsmail YK, kendisinden 22 yaş küçük kadınla aşk yaşamaya başladı
İngiliz model Demi Rose, cesur bikinisiyle plajda dikkatleri üzerine çekti
İngiliz model Demi Rose, cesur bikinisiyle plajda dikkatleri üzerine çekti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Fuat Oktay Tuma Çelik Ziya Selçuk Ekrem İmamoğlu
Magazin Emrah Demet Akalın Serdar Ortaç Seyfi Dursunoğlu
Spor Falcao Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Robert Prosinecki Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Dha Türk İzmir Beşiktaş
Şu an buradasınız: OYUNCU ÇİFT ANLAŞMALI OLARAK BOŞANDI - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.7.2020 15:09:41. #1.15#
title