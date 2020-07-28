OYUNCU ÇİFT ANLAŞMALI OLARAK BOŞANDI
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OYUNCU ÇİFT ANLAŞMALI OLARAK BOŞANDI

Haber: Özden ATİK / İSTANBUL, DHA OYUNCU çift Bülent Emrah Parlak ve Burcu Gönder, bugün anlaşmalı olarak boşandı.

OYUNCU ÇİFT ANLAŞMALI OLARAK BOŞANDI
28.07.2020 13:48 | Son Güncelleme: 28.07.2020 13:52

Haber: Özden ATİK/ İSTANBUL, DHA OYUNCU çift Bülent Emrah Parlak ve Burcu Gönder, bugün anlaşmalı olarak boşandı. 

5 yıllık evliliklerinden bir kız çocukları olan çift, bugün İstanbul 6. Aile Mahkemesi'nde görülen davayla boşandı. Duruşmada, Bülent Emrah Parlak, Burcu Gönder ve avukatları hazır bulundu. Gizli görülen celsede mahkeme, tarafların boşanmasına karar verdi. 

BİRLİKTE SORULARI YANITLADILARBoşanmanın ardından Burcu Gönder ve Bülent Emrah Parlak adliye önünde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Oyuncu Burcu Gönder, "Az önce anlaşmalı olarak bir boşanma davamız gerçekleşti. Tabii ki üzgünüz anlarsınız bunu. Kimse ayrılmak için hayatını birleştirmiyor, ilişki yaşamıyor. Biz de böyle çıkmadık yola. Biz Bülent ile 14 yıl boyunca çok güzel bir aşk yaşadık. Her ilişkide olduğu gibi biz de sorunlar yaşadık. Bunları aşmak için çok çaba sarf ettik fakat başarılı olamadık. Bizim canımızdan çok sevdiğimiz bir kızımız var. Onun mutluluğu, onun sevgi dolu bir ortamda büyümesi bizim en büyük arzumuz. O yüzden bu kararın daha doğru olduğunu düşündük. İkimiz için de hayırlı olmasını diliyoruz" dedi. Basın mensuplarının Bülent Emrah Parlak hakkındaki "öfke problemi olduğuna" ilişkin haberleri sorması üzerine Burcu Gönder, "Çok üzüldük. İkimiz de çok üzüldük. Bülent ile ilgili iddiaların hepsi asılsızdır" diye cevap verdi. Oyuncu Bülent Emrah Parlak ise, "Gerçekten bir aşk evliliğiydi, aşk serüveniydi, sevda ilişkisiydi bu. Merkezine sevgiyi koyduğumuz ilişkimiz buraya kadar devam etti. Biz bundan sonra yine merkezine sevgiyi koyarak devam edeceğiz. Karanlığı yok eden aydınlıktır, iftiraları ve yalanı yok eden de gerçektir. Benim gerçeğim yanımda. Benim gerçeğim gerekli açıklamaları yaptı. Sadece çok üzgünüz haberlerden dolayı. Şairin de dediği gibi dünyayı güzellik kurtaracak ve bir insanı sevmekle başlayacak her şey. İnsanları sevelim, asılsız iddialara hemen inanmayalım" dedi.  

Kaynak: DHA

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