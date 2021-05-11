Oyuncu Ceyda Düvenci, "Engelliler Haftası" nedeniyle İstanbul Havalimanı'ndaki erişilebilir hizmetleri anlattı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Oyuncu Ceyda Düvenci, "Engelliler Haftası" nedeniyle İstanbul Havalimanı'ndaki erişilebilir hizmetleri anlattı

Oyuncu Ceyda Düvenci, 'Engelliler Haftası' nedeniyle İstanbul Havalimanı'ndaki erişilebilir hizmetleri anlattı
Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ - Haberler | Güncel

Oyuncu Ceyda Düvenci'nin İstanbul Havalimanı'nda engelli yolculara sunulan hizmetleri anlattığı video klip, İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'nın sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Oyuncu Ceyda Düvenci'nin İstanbul Havalimanı'nda engelli yolculara sunulan hizmetleri anlattığı video klip, İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'nın sosyal medya hesabından paylaşıldı.

İGA'nın "Engelliler Haftası"na yönelik hazırladığı videoda, engelli çocuğu da bulunan oyuncu Ceyda Düvenci rol aldı.

Videoda Yolcu Deneyimi Dizayn Sorumlusu Hilal Kahraman ile İstanbul Havalimanı'nda engellilere sunulan hizmetleri anlatan Düvenci, İGA'nın tüm engelli bireylerle ile iş birliği yapıp havalimanının deneyimlemelerini sağladığını belirterek "Yolcuların neye ihtiyacı olduğunu onlardan dinleyip tüm özel ihtiyaç sahibi bireylere göre hazırlıyor." ifadelerini kullandı.

Videoda, engelli yolcuların kesintisiz seyahat deneyimi yaşamaları ve havalimanındaki bütün hizmetlerden faydalanabilmesi için havalimanı otoparkından başlayıp uçağın kapısına 19 ayrı noktada sunulan kılavuz yollar, özel yolcu hizmet noktaları, sesli adımlar, çok özel misafir kartı, ayçiçeği yaka kartı gibi tüm erişilebilir olanaklar detaylı şekilde anlatıldı.

"Erişilebilir İşyerleri" kategorisinde İstanbul Havalimanı birinci seçilmişti

Engelli yolcular için özel tasarlanan İstanbul Havalimanı geçtiğimiz aylarda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından düzenlenen "Türkiye Erişilebilirlik Ödülleri" töreninde "Erişilebilir İşyerleri" kategorisinde birinci seçilmişti. Ödülü, Havalimanı İşletmeci İGA CEO'su Kadri Samsunlu'ya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan takdim etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ

Uyuşturucu baronu Cemal Nayır hayatını kaybetti
Uyuşturucu baronu Cemal Nayır hayatını kaybetti
Sağlık Bakanı Koca, son bir haftada her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı
Sağlık Bakanı Koca, son bir haftada her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı
Haftalık verilere göre İstanbul, Kastamonu, Tekirdağ, Zonguldak ve Erzurum 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu.
Haftalık verilere göre İstanbul, Kastamonu, Tekirdağ, Zonguldak ve Erzurum 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Aykut Erdoğdu Fahrettin Koca Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cansu Dere Cem Yılmaz Özcan Deniz Acun Ilıcalı
Spor Ozan Tufan Mesut Özil Yılmaz Vural Rıza Çalımbay Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Aksa Kudüs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Oyuncu Ceyda Düvenci, "Engelliler Haftası" nedeniyle İstanbul Havalimanı'ndaki erişilebilir hizmetleri anlattı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.5.2021 02:35:34. #1.16#

title