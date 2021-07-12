Oyuncu Cemile Canyurt ve Mertkan Kaya evlendi
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Oyuncu Cemile Canyurt ve Mertkan Kaya evlendi

Oyuncu Cemile Canyurt ve Mertkan Kaya evlendi
Hürriyet - Haberler | Magazin

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 kadrosunda yer alan Cemile Canyurt ve Mertkan Kaya dünyaevine girdi.

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 kadrosunda yer alan Cemile Canyurt ve Mertkan Kaya dünyaevine girdi. Bolu'da açık havada gerçekleşen törene çok sayıda konuk katıldı.

Çok Güzel Hareketler Bunlar ekibinin de katıldığı törenden renkli kareler sosyal medyada paylaşıldı.

Cemile Canyurt'un sadece ve şık gelinliği sosyal medya kullanıcıları tarafından çok beğenildi.

Kaynak: Hürriyet

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