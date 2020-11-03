Bir kadınla yakalanan Can Yaman, basın mensuplarını görünce ne yapacağını bilemedi

Rol aldığı Bay Yanlış dizisi reytinglerden dolayı final yapan oyuncu Can Yaman, önceki gece Ortaköy'de bir mekanda görüntülendi. Bir kadınla görüntülenen oyuncu, basın mensuplarından kaçmaya çalıştı ancak başarılı olamadı.