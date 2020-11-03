Bir kadınla yakalanan Can Yaman, basın mensuplarını görünce ne yapacağını bilemedi
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Bir kadınla yakalanan Can Yaman, basın mensuplarını görünce ne yapacağını bilemedi

03.11.2020 07:43 | Son Güncelleme: 03.11.2020 09:25

Rol aldığı Bay Yanlış dizisi reytinglerden dolayı final yapan oyuncu Can Yaman, önceki gece Ortaköy'de bir mekanda görüntülendi. Bir kadınla görüntülenen oyuncu, basın mensuplarından kaçmaya çalıştı ancak başarılı olamadı.

Esmer bir kadınla sabaha kadar eğlenen oyuncu Can Yaman, kapıda muhabirlerin olduğunu öğrenince çareyi mekanda bir süre beklemekte buldu. Mekanı deniz taksiyle terk etmeye karar veren Yaman, sabah 05.00'te Bebek'teki ofisine VIP araçla geldi. Tam araçtan ineceği sırada karşısında yine habercileri gören oyuncu şoke oldu.

ARKADAŞLARI TEPKİ GÖSTERDİ

Şoföre oradan uzaklaşmalarını söyleyen Can Yaman gözden kaybolurken arkadaşları ise gazetecilere "Neden çekiyorsunuz? Çekmeyin" diyetepki gösterdi.

Bir kadınla yakalanan Can Yaman, basın mensuplarını görünce ne yapacağını bilemedi
Bir kadınla yakalanan Can Yaman, basın mensuplarını görünce ne yapacağını bilemedi
Bir kadınla yakalanan Can Yaman, basın mensuplarını görünce ne yapacağını bilemedi

Kaynak: Hürriyet

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