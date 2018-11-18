Oyuncu Çağlar Ertuğrul, İzmir'e Taşınarak Sebze-Meyve Yetiştirmeye Başladı
Ünlü oyuncu Çağlar Ertuğrul, kız arkadaşıyla birlikte İzmir'e taşınarak meyve ve sebze yetiştirmeye başladı.
Oyuncu Çağlar Ertuğrul, önceki gün sevgilisi Kalya Manukyan'la beraber Nişantaşı'nda görüntülendi. Bir kafede oturan oyuncu, gazetecilerle kısa süreli sohbet etti. İstanbul'dan İzmir'e taşındığını söyleyen oyuncu, meyve-sebze yetiştirmeye yakın zamanda da hayvan alacağını söyledi.
"MEYVE, SEBZE YETİŞTİRİYORUM, HAYVANDA ALACAĞIM"
Çağlar Ertuğrul, "21 Aralık'ta vizyona girecek olan 'Yanımda Kal' filminin tanıtımı için İstanbul'a geldim. Bu arada ben İzmir'e taşındım" dedi. Gazetecilerin, "Neden taşındınız?" sorusuna Ertuğrul, "Zaten İzmirli'yim. İstanbul'dan çok sıkıldım. Orada bir çiftlik evim var. Sebze ve meyve yetiştiriyorum ama hayvanda alacağım" cevabını verdi.
'DAĞ' FİLMİMİN 3'ÜNCÜSÜNÜ ÇEKECEK
'Dağ' filmi serilerinin devam edeceğini söyleyen oyuncu, serinin üçüncüsünün çekileceğini söyledi.
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Muğlaya gel benimde çiftlik evim var. Bahçem hayvanlarım ağaçlarım hepsi çok güzel. Bir yıldır uğraşıyorum bende.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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çine gidin ve oraya yerleşin,ülkemizde sadece hayırlı insanlar kalsın.Cevap Yaz 12 22 Yayından KaldırCEM: Dingil,ne alaka şimdi.adam sakin bir yere yerleşmek istemiş hem kime ne hayır yapıp yapmadığını sen nereden biliyorsun.11 3 Yayından KaldırALİYEV : Azerbaycan a da gelebilir ler menim yahşi gardaslarim5 4 Yayından KaldırHARBİCİ: Insanlari memleketinden Kovmaya ne merakliymissin dürbünü bozulasi dürbünlu. Adam Izmir e Giittim deyo sen ne anliyonTüm 10 yorumu okumak için tıklayın15 2 Yayından Kaldır