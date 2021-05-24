OYUNCU BURAK SERGEN TABURCU OLDU
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OYUNCU BURAK SERGEN TABURCU OLDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KORONAVİRÜSE yakalanan Burak Sergen taburcu oldu.

KORONAVİRÜSE yakalanan Burak Sergen taburcu oldu. Ünlü oyuncu, "45 gün sonra ilk defa gün yüzüne çıkıyorum" dedi.

Bir ay önce koronavirüse yakalanarak hastaneye kaldırılan ünlü oyuncu Burak Sergen, uzun zamandır yoğun bakımda tedavi altındaydı. Burak Sergen koronavirüsü atlatarak bugün hastaneden taburcu oldu. Sergen hastane çıkışı, "45 gün sonra ilk defa gün yüzüne çıkıyorum. Yendiğime çok mutluyum bu hastalığı. Berbat bir şey ve çok ciddiye alınması gereken bir şey" ifadelerini kullandı.

OYUNCU BURAK SERGEN TABURCU OLDU
OYUNCU BURAK SERGEN TABURCU OLDU
OYUNCU BURAK SERGEN TABURCU OLDU
OYUNCU BURAK SERGEN TABURCU OLDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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