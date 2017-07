Oyuncu Buharalı'nın Çarptığı Oğuzhan İçin 'Asli Kusurlu' Raporu

İZMİR'in Urla İlçesi'nde bir yıl önce motosikletiyle giderken köpeğe çarpıp yere düşen, bu sırada yoldan geçen otomobilin çarpıp kaçması sonucu yaşamını yitiren 19 yaşındaki Oğuzhan Ateş, bilirkişi tarafından asli kusurlu bulundu. Baba Harun Ateş, "Rapor çok haksız, olayla hiçbir alakası yok. Motosikletle ve çarptığı köpekle ilgili yorum yapıyor. Sürücüyle ilgili hiç tespit yok. Sadece köpek ile biz varız. Sanki köpek bize dava açmış" dedi.



Lise mezunu Oğuzhan Ateş'in ölümüne neden olan kaza 20 Haziran 2016 tarihinde, saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Oğuzhan Ateş, bir ay önce satın aldığı 35 AE 3359 plakalı motosikletiyle gezintiye çıktı. Zeytinalanı'na kadar giden Ateş, Urla'ya döndüğü sırada yola aniden fırlayan köpeğe çarpıp motosikletten düştü. Sokak köpeğinin telef olduğu kazada, yaralanan Oğuzhan Ateş ve motosikleti, asfaltta metrelerce sürüklendi. Yaralı halde yerde yattığı sırada üzerinden bir de otomobil geçen Oğuzhan Ateş yaşamını yitirdi. Otomobil ise yoluna devam etti.



KAMERA GÖRÜNTÜLERİNDEN BELİRLENDİ



Kazadan sonra araştırma yapan polis, güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Urla İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün, kazayı aydınlatmak için kurduğu özel ekip, görüntülerden saat 21.48.35'te bir yolcu minibüsünün, 21.48.39'da krem renkli bir aracın geçtiğini, 21.49.10'da bir köpeğin yolun karşısına doğru koştuğunu belirledi. Kamera görüntülerinin incelemesiyle, 21.49.14'te, motosikletin önden, Oğuzhan Ateş'in de adından asfalt üzerinde sürüklendiği görüldü. 21.49.26'daki kayıtta ise motosikletin görüş alanından çıktığı, Oğuzhan'ın başındaki kaskı ile yerde hareket ettiği görüntülerden belirlendi. 21.49.31'de kaydedilen görüntüde ise koyu renkli bir aracın hızla gelip, yerde yatan yaralıya çarparak hızla olay yerinden uzaklaştığı belgelendi.



KAZAYA KARIŞMADIĞINI SÖYLEDİ



Bu aracın 34 ZK 5126 plakalı otomobil ve sürücüsünün de Ergül Buharalı olduğunu saptayan polis, inceleme yaptı. Araştırmada ön plaka üzerinde, tamponda çarpma izleri bulundu. İzmir Kriminal Polis Laboratuvarı'nda yapılan incelemede, bu bulguların Oğuzhan Ateş'in kafasında bulunan kaskın parçacıkları ve boyasıyla benzer fiziksel ve kimyasal özellikler içerdiği belirlendi. Bu gelişmeden sonra ifadesi alınan Ergül Buharalı, iddiaları reddederek, 'Yolda giderken herhangi bir kazaya tanık olmadığını, herhangi bir kazaya karışmadığını, yolda aracı ile herhangi bir cisim veya kişinin üzerinden geçmediğini' söyledi. Yaralı halde yol ortasında bulunan Oğuzhan Ateş'e çarparak ölümüne neden olmakla suçlanan Ergül Buharalı'nın, Yeşilçam'da birçok filmde rol alan, eski bir yardımcı oyuncu olduğu ortaya çıktı. Tutuksuz yargılanan Ergül Buharalı için 'Taksirle adam öldürme'den 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Buharalı Urla 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanmaya başladı.



BİLİRKİŞİ: ÖLEN ASLİ KUSURLU



Mahkeme, kazayla ilgili bilirkişi incelemesi istedi. Bilirkişinin aylar süren araştırmasından sonra hazırladığı rapor, talihsiz gencin ailesinin tepkisini çekti. Raporda, kazada can veren Oğuzhan, 'Motosiklet ile meskun mahalle seyrettiği sırada hızını, far ışıkları altındaki görüş alanına göre ayarlayıp kontrollü şekilde seyretmemesi, yola fırlayan köpeği erken fark edip frenle ya da manevra yapması gerektiği yerde bunları gerçekleştirmediği, dikkatsiz şekilde araç kullanıp köpeğe çarptığı ve direksiyon hakimiyetini kaybettiği, dikkat ve özen kurallarını ihlal ettiği' gerekçesiyle asli kusurlu bulundu. Yola fırladığı için kazaya neden olan köpek için de raporda 'tali etken' değerlendirmesi yapıldı. Oğuzhan'a çarpıp kaçan, günler sonra yakalanan sürücü ise 'Seyri sırasında görüş alanını yeterince kontrol altında tutmayıp çarpmadan önce etkili önlem almayıp dikkat ve özen kurallarına aykırı hareket ettiği' gerekçesiyle tali kusurlu bulundu.



BABA: SANKİ KÖPEK BİZE DAVA AÇMIŞ



Oğuzhan'ın ailesi köpeğin bile tali kusurlu görüldüğünü belirterek çarpan, kaçan, ölüme neden olan sürücünün tali kusurlu bulunmasına tepki gösterdi. Baba Harun Ateş tepkisini şöyle dile getirdi:



"Oğlum kazada öldü, asli kusurlu çıktı. Peki ona çarpan sürücü neden tali kusurlu. Bu durum adalete olan inancımızı zedeledi. Çarpan, öldüren sürücü, nasıl tali kusurlu olur? Rapor çok haksız, olayla hiçbir alakası yok. Yorum yapılmış. Motosikletle ve çarptığı köpekle ilgili yorum yapıyor. Sürücüyle ilgili hiç tespit yok. Sadece köpek ile biz varız. Sanki köpek bize dava açmış. Biz bunu takip edeceğiz. Adaletli bir karar çıkmasını bekliyoruz."