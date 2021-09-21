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Oyuncu Boran Kuzum'u yıkan ölüm haberi

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Oyuncu Boran Kuzum'u yıkan ölüm haberi

Blu TV'de ekranlara gelen "Saygı" dizisinin 2. sezon galasından acı haber geldi. Dizide Savaş karakterini canlandıran Boran Kuzum, aldığı ölüm haberiyle yıkıldı. İşte detaylar...

Blu TV'de ekranlara gelen "Saygı" dizisi 1. sezonuyla büyük ilgili toplamıştı. Dizinin bugün gerçekleştirilecek olan 2. sezon galasından acı haber geldi.

Dizinin başrol oyuncusu Boran Kuzum'un babası Bora Kuzum vefat etti.

Saygı dizisinin yönetiminden gelen habere göre, dizinin gösterimi gerçekleşecek ancak pek çok oyuncu galada bulunmayacak.

Başrol oyuncusu Boran Kuzum'un babasının cenazesi ise dün Ankara'da defnedildi. (Medyatava)

Oyuncu Boran Kuzum'u yıkan ölüm haberi

Oyuncu Boran Kuzum'u yıkan ölüm haberi

Oyuncu Boran Kuzum'u yıkan ölüm haberi

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