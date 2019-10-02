Oyuncu berrak tüzünataç ve ab türkiye delegasyonu kilyos'ta sahil temizliği yaptı

02.10.2019 17:27

"AVRUPA Birliği İklim Diplomasisi Haftası" kapsamında AB Türkiye Delegasyonu ve Sarıyer Belediyesi iş birliğinde Kilyos sahili temizlendi. Etkinliğe Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ve 2019 iyi niyet elçisi oyuncu Berrak Tüzünataç ve çok sayıda öğrenci katıldı.

2-7 Ekim tarihleri arasında düzenlenen "Sahil Temizleme" etkinliklerinin İstanbul ayağı Kilyos sahilinde gerçekleşti. Sarıyer Belediyesi iş birliğinde düzenlenen etkinlikte iklim aktivistleri, öğrenciler ve oyuncu Berrak Tüzünataç sahildeki çöpleri topladı.

Çöp toplama etkinliğine katılan Sarıye Belediye Başkanı Şükrü genç, "Bulunduğumuz bölge çok değerli ve önemli bir bölge ama denizden gelen atıkların dalgalardan dolayı en fazla biriktiği nokta. Biz belediye olarak haftada üç gün temizliyoruz. Ancak bu etkinliğin özellikle gençlerimizle yapılmasının amacı bir farkındalık oluşturmak. Burada temizlikten önemli olan kirletmemeyi öğrenmek. Gemiler boğazdan geçiş sırası beklerken atıklarını bırakıyorlar ve bir müddet sonra burası doluyor. Çevrenin korunması ve bakımı için bir birliktelik oluşturmak paydaş olmak çok önemli. Bu tür etkinliklerin insanların yoğun olduğu günlerde yapılması gerekiyor, insanlar görüp eşlik ediyor" diye konuştu.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ise iklim krizinin asıl sebebinin plastik ve fosil yakıt kullanımı olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Türkiye Akdeniz havzasında bulunan bir ülke. Bilim adamlarının söylediklerine göre Akdeniz havzası iklim değişikliğine, krizine çok açık bir havza. Dolayısıyla Türkiye burada yalnız da değil, Akdeniz'deki bütün ülkelerle beraber bunun sonuçlarını yaşamaya başladı. Bunu orman yangınları, seller, toprak kaymaları şeklinde yaşıyoruz. Şu anda dünyada ısı bir derece arttı. Bir derece fazla değilmiş gibi geliyor kulağa ama iklim değişikliğini başlatmış bile. Buradaki sorunun ısı artışı olduğunu biliyoruz. Isı artışına da karbon ve fosil yakıtlar. Yapmamız gereken Dünyamızı ve ekonomimizi karbondan ayırmak, ama sadece sorunlar bunlar değil. Çevre sorunları var. Bunların en önemlilerinden bir tanesi de plastik. Burada bulunmamızın asıl sebebi de plastiği hem sahillerimizden hem denizlerimizden uzak tutmamız gerektiği ve çöplerimizi buralara atmamamız gerektiğini hatırlatmak"dedi.

2019 iyi niyet elçisi oyuncu Berrak Tüzünataç'da İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg'i ve eylemlerini hatırlatarak, "Greta Thunberg konuşma yaptu, bütün gazetelerde yazıldı, bütün haberlerde çıktı, hepimiz farkındayız. Büyük çoğunluğun duyduğu bir olay bu. Fakat hala biz plastik kullanıyoruz, insanlar bunu doğaya atma hakkını kendinde görüyor. Bu benim için çok üzücü. İnsanların hem kendi nesline, hem gelecek nesillere, kendi içinde yaşadığı gezegene vicdanının olmadığını düşündürüyor. Bunun sorumluluğunu taşımamız gerekiyor artık. Mümkünse bu vicdanı oluşturmak adına buradayım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

- İstanbul