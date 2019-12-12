Oyuncu Berk Oktay'ın uygunsuz görüntülerinin yayınlanması davası başladı

12.12.2019 12:37 | Son Güncelleme: 12.12.2019 12:37

OYUNCU Berk Oktay 'ın sosyal medyada uygunsuz görüntülerini yayınladığı iddiasıyla hakkında "Özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek" suçundan dava açılan boşanma aşamasında olduğu eşi Merve Oktay hakim karşısına çıktı. Merve Oktay, "Hiçbir zaman şöhret peşinde koşmadım. Magazinden uzak durmuş biri olarak kendimi ve ailemi küçük düşürmem söz konusu olamaz" diyerek suçlamaları reddetti. Berk Oktay ise "Kesinlikle suçu Merve hanımın işlediğine eminim. Boşanmak isteyince kariyerim bitirilmek istendi. Şikayetiçiyim" dedi.

İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya, "Özel hayata ilişin görüntü ve sesleri ifşa etmek" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapsi istenen tutuksuz sanık Merve Oktay katıldı. Şikayetçi Berk Oktay ve taraf avukatları da duruşmada hazır bulundu.

"BENİM DE MAHREM LARIM PAYLAŞILMIŞTIR"

Tutuksuz sanık Merve Oktay savunmasında, suçlamaları reddederek "Söz konusu fotoğrafların paylaşıldığı hesaplarda benim de mahrem fotoğraflarım paylaşılmıştır. Bu davada mağdur sıfatıyla yer almam gerekirken sanık sıfatıyla yer almam aklıma, vicdanıma sığmamaktadır. Türk yargısı nezdinde de kamuoyu nezdinde de yargılanmaktayım. Hakkında bu iddiaların atıldığı günden bu yana sosyal medya üzerinden çoktan yargılanmış, suçu ispatlanmış ve mahkum edilmişçesine anılmaktayım" dedi.

MERVE OKTAY: HESAPLARIM HACKLENDİSiber suç çetelerinin ünlülere ait sosyal medya hesaplarını ele geçirerek ünlülerden para istediğini söyleyen sanık Merve Oktay, "Bu kapsamda birçok insan mağdur edildi. Bunlardan biri de Berk Oktay'dır. Bu olayların yaşandığı tarihte evliliğimizin devam etme çabasında olduğumdan eşime yönelik olayın faillerinin yakalanmasını istiyordum. Emniyet görevlilerine yardımcı oldum. Bu elemanlar hakkında 46. asliyede dava açıldı. 21 Mart 2018'de şahsıma ait gmail hesabım ve bu hesaba kayıtlı icloud ve instagram hesaplarım hacklendi. Telefonumda yer alan Berk Oktay ve şahsıma ait bir takım fotoğraflar ele geçirildi. Bu fotoğrafları ele geçirenler, şahsıma ait instagram hesabımdan 5 dakika arayla paylaştılar. Söz konusu fotoğraflar 4-5 saat hesabımda herkese açık şekilde durdu. Fotoğrafların kaldırılması için instagrama şikayette bulundum. Bunu takip eden tarihlerde de şüpheliler tarafından farklı hesaplar açılarak bu fotoğraflar yayınlandı" diye konuştu. Araştırmalarda bu paylaşımları yapanların hesaplarına ilişkin veriye rastlanmadığını, bilirkişi raporunda instagram hesaplarının çeşitli illerden giriş yapıldığının tespit edildiğini öne süren Merve Oktay, "Berk'in mahrem fotoğraflarını paylaşmakta hiçbir çıkarım yoktur. Eşim ile nişanlılığım ve evliliğim döneminde dahi hiçbir zaman şöhret peşinde koşmadım. Magazinden uzak durmuş biri olarak kendimi ve ailemi küçük düşürmem söz konusu olamaz" dedi.

BERK OKTAY: UMARIM EN AĞIR CEZAYI ALIRŞikayetçi Berk Oktay ise 2017 yılında instagram hesabının çalındığını ve siber polisin çalışmasıyla şüphelilerin yakalanarak cezalandırıldığını belirtti. Berk Oktay, "Bizim mevzu buna çekilmek isteniyor. Yaz sonunda Merve'ye boşanmak istediğimi söyledim. Bunun devamında ortak bir düşman yaratılmak istendi. Kendi fotoğraflarını dahil yayınlamak suretiyle benim 19 senelik emeğimin çöpe atılması göze alınarak paylaşımlar yapıldı. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak başıma böyle bir olay geldi, fotoğraflarım birçok hesaptan paylaşıldı. Ben de olmayan fotoğraflar bile paylaşıldı. Merve hanımla daha görüşürken 7 yıl öncesine ait fotoğraflar, hard diskte saklanarak paylaşılmıştır. Silindiklerini zannediyordum. Merve hanıma, 'İyi ki bizim hesabımızdan paylaşılmadı, yoksa her yere sızardı' dedikten bir gün sonra Merve hanımın hesabından paylaşım yapıldı. Kendisine defalarca hesabının kapatılmasını istedim. Siber Şube ekipleri Merve hanımdan hesabı kapatmak için yazı istediler, ama yazıyı vermediği için hesap kapatılmadı. Ben topluma rezil oldum. İşimden olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldım. Kesinlikle suçu Merve hanımın işlediğine eminim. Boşanmak isteyince kariyerim bitirilmek istendi. Umarım en ağır cezayı alır" dedi.

DURUŞMA ERTELENDİMahkeme, Berk Oktay'ın duruşmalara katılan sıfatıyla kabulüne karar verdi. tanıkların dinlenmesine karar verilen duruşma ertelendi.

"BU OLAY BENİM NAMUS DAVAMDIR"

Berk Oktay, duruşma çıkışı avukatlarıyla beraber basın açıklaması yaptı. Oktay," İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü çok yoğun bir çalışmayla IP adreslerine ulaştılar. Telekomünikasyon şirketlerinden adresler alındı. Şüpheli şahıs şu an sanık olarak yargılanıyor. İnsan eski eşi hakkında şüpheli şahıs diye konuşmak ister mi? Kendisi bugün geldi duruşmaya. Benim bu davadan hiçbir şekilde geri adım atmayacağımı herkes bilsin. Bu olay benim namus davamdır. Bu olay benim soyadımın ve ailemin şeref ve namus meselesidir. Emsal bir davadır. Herkese örnek olmasını isterim. Bende paylaşılan fotoğraflarım yok. Bu çok konuşuldu. 'Cep telefonuna niye saklarsın ki fotoğrafını?' diye. Birincisi benim herhangi bir hesabım hacklenmedi bu süreçte. Benden çıkmadı bu fotoğraflar. Benim elimde yok. Bir insan bir insanın mahrem fotoğraflarını 7 sene boyunca, silindiğini bildiğim fotoğrafları neden hard diskinde tutar? Bunu kamuoyunun vicdanına bırakıyorum. Sanık 'benim de fotoğraflarım vardı, ben nasıl yapmış olabilirim?' şeklinde savunma veriyor. Ben o fotoğrafların hiçbirinden haberdar değilim. Adalete sonuna kadar güveniyorum. Sonuna kadar gideceğim. Ben bu davanın peşini bırakmayacağım" diye konuştu.

Kaynak: DHA

- İstanbul