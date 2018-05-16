Oyuncu Barış Atay, Yaptığı Paylaşımlar Nedeniyle Gözaltına Alındı

Oyuncu Barış Atay, Yaptığı Paylaşımlar Nedeniyle Gözaltına Alındı

Oyuncu Barış Atay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle gözaltına alındı. Atay'ın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Barış Atay'ın bu sabah gözaltına alındığı öğrenildi. Atay, ifadesi alınmak üzere Vatan Caddesi'nde bulunan Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Barış Atay'ın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle gözaltına alındığı kaydedildi. Atay'ın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Avukatı Efkan Bolaç "Sabah polisler evine gelip gözaltına aldı. Gözaltı süresi ve suç maddesi hakkında bilgi vermediler" dedi.

İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR

Barış Atay Mengüllü'nün Güvenlik Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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YORUMLAR (135)

  • SANATÇI DERKEN?:
    Sanatçı derken solcuyum ayağına milleti kerizliyor nice sanatçılar var onlara bakın boş verin bu cepini doldurma meraklılarını.
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  • ÜLKÜCÜ HAREKET ENGELLENEMEZ :
    aklı sıra birşeyler yaptığını baş kaldırdığını zannediyor halbuki boş insan nefes alman haram
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