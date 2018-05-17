Oyuncu Barış Atay Serbest Bırakıldı

Barış Atay'ın emniyetteki ifadesinde, sosyal medya hesabındaki paylaşımında Yusuf Yerkel'i kastettiğini ve ona tepki gösterdiğini iddia ederek, "Türkiye'nin her şeye rağmen bir hukuk devleti olduğunu düşündüğümden bu tweeti paylaştım." dediği öğrenildi.