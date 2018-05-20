Oyuncu Barış Atay HDP'den Aday Oldu

Halkların Demokratik Partisi'nde (HDP) aday listesi üzerindeki mesai devam ederken, Barış Atay'ın aday olması için teklif sunuldu.

TEKLİFİ KABUL ETTİ

Alınan bilgilere göre, geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan ve kamuoyu tarafından muhalif kimliği ile tanınan tiyatrocu Barış Atay, HDP'den aday oldu.

"SÖZ KARDEŞİM"

Oyuncu, çıkan haberlerin ardından Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı: "Sosyalizm mücadelesi; ekip ve yoldaşlık işidir. #SözKardeşim yoldaşlarımın ve Parti'nin verdiği sorumluluk ve görev bilinciyle, seni orada da yalnız bırakmayacağım."

GÖZALTINA ALINMIŞTI

Oyuncu Barış Atay Soma'da yaşamını yitiren madenci yakınlarına tekme atan Yusuf Yerkel'in özür mesajı üzerine attığı tweetle Ahmet Hakan'ın yazısına konu olmuştu. Ahmet Hakan'ın Hürriyet gazetesinde kaleme aldığı "Lütfen bu adama haddini bildiriniz" başlıklı yazısını takiben Barış Atay gözaltına alındı. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Barış Atay, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.