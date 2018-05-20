Oyuncu Barış Atay HDP'den Aday Oldu
Attığı tweetten dolayı geçtiğimiz gün gözaltına alınarak serbest bırakılan oyuncu Barış Atay, HDP'den gelen teklifi kabul ederek aday oldu.
Halkların Demokratik Partisi'nde (HDP) aday listesi üzerindeki mesai devam ederken, Barış Atay'ın aday olması için teklif sunuldu.
TEKLİFİ KABUL ETTİ
Alınan bilgilere göre, geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan ve kamuoyu tarafından muhalif kimliği ile tanınan tiyatrocu Barış Atay, HDP'den aday oldu.
"SÖZ KARDEŞİM"
Oyuncu, çıkan haberlerin ardından Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı: "Sosyalizm mücadelesi; ekip ve yoldaşlık işidir. #SözKardeşim yoldaşlarımın ve Parti'nin verdiği sorumluluk ve görev bilinciyle, seni orada da yalnız bırakmayacağım."
GÖZALTINA ALINMIŞTI
Oyuncu Barış Atay Soma'da yaşamını yitiren madenci yakınlarına tekme atan Yusuf Yerkel'in özür mesajı üzerine attığı tweetle Ahmet Hakan'ın yazısına konu olmuştu. Ahmet Hakan'ın Hürriyet gazetesinde kaleme aldığı "Lütfen bu adama haddini bildiriniz" başlıklı yazısını takiben Barış Atay gözaltına alındı. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Barış Atay, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
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Demekki ulke tek bir kisiye emanet edilmezmisCevap Yaz 33 44 Yayından Kaldır
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şaşırdıkmı tabıkıde hayırCevap Yaz 145 25 Yayından Kaldır
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tipe bak meymenetsiz hain bunlara verilen kuruşuna haram zıkkım olsunCevap Yaz 185 58 Yayından Kaldır
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Ulan bu vatan hainleri bu ulkede siyaset diye is tutuyorlar.Ben iktidara gelirsem ,demokrasi yi vatan ve millet menfaatleri dogrultusunda degiatirecegimCevap Yaz 124 37 Yayından Kaldır
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Bir Takim Elbiseli Pkkli daha Zaten Aday Olmana Gerek Yok Nasil Biri Oldugunu Herkes biliyor HainCevap Yaz 167 38 Yayından Kaldır