Oyuncu Bahar Akça'nın evli sevgilisi isyan etti: Evime çöktü çıkmıyor
En son Show Tv'de yayınlanan Ne Münasebet adlı dizide Ahu karakterini canlandıran oyuncu Bahar Akça, evli sevgilisi ile mahkemelik oldu. Özcan Ercan, evinden çıkmadığı gerekçesiyle oyuncudan şikayetçi oldu.
1999 yılından beri ekranlarda boy gösteren veGurbet Kadını, Sevgi Ana, Koçum Benim, Yarım Elma, Çekirdek Aile, Kardelen, Deli Yürek gibi yapımlarda yer alan oyuncu Bahar Akça'nın yasak aşkı mahkemede ortaya çıktı.
İKİ YILDIR AŞK YAŞIYORDU
Oyuncu Bahar Akça, iki yıldır evli iş adamı Özcan Ercan ile ilişki yaşıyordu. Yasak aşk süresince Akça, sevgilisinin kendisine tahsis ettiği evde oturuyordu.
EVDEN ÇIKMAMAKTA ISRAR ETTİ
Ercan, ilişki bitince genç oyuncunun evi boşaltmasını istedi. Ancak evden çıkmamakta ısrar eden Akça, Ercan'ın aldığı pahalı hediyeleri de iade etmedi.
"EVİMİ GERİ İSTİYORUM"
Bunun üzerine Ercan, Akça'ya dava açtı. Sabah'ın haberine göre, Asliye hukuk ve icra mahkemelerine başvuran Ercan, eski sevgilisinin halen oturduğu evini geri istedi.
MAHKEMEDE BELGELERİYLE ORTAYA ÇIKTI
İki yıl boyunca gizli gizli devam eden yasak aşkın detayları da mahkeme belgeleriyle ortaya çıkmış oldu.
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Güzel kız ama kafa yok. Bekar yakışıklı bir sürü erkek varken gitmiş evli ve tipsizle takılmışCevap Yaz Yayından Kaldır
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bu güzellik bırakılırmı beCevap Yaz 5 2 Yayından Kaldır
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det get işine sen hangi dünyadasın. Aptal mı menfaat için kullandırmış kendini. yapmasın.Cevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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haberde bir detay dikkatimi çekti.. kebdisine tahsis ettiği evi ilişkisi bitince boşaltmasını istesiği kadını mahkemeye vermiş. ne kadar iğrençsiniz ya bence orayı düzeltin ilişkisi bitince değil işi bitince evi boşaltmadı yapınCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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YOK YA. . . SEN KADINI KULLAN CANIN SIKILINCADA BAŞINDAN ATMAYA ÇALIŞ!!! YOK BÖYLE BİR DÜNYA MAHKEME EVİ KADINA VERMELİ ADAM YÜKLÜ TAZMİNAT ÖDEMLİ.Cevap Yaz 13 17 Yayından Kaldır