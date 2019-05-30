Oyuncu Bahar Akça'nın evli sevgilisi isyan etti: Evime çöktü çıkmıyor

1999 yılından beri ekranlarda boy gösteren veGurbet Kadını, Sevgi Ana, Koçum Benim, Yarım Elma, Çekirdek Aile, Kardelen, Deli Yürek gibi yapımlarda yer alan oyuncu Bahar Akça'nın yasak aşkı mahkemede ortaya çıktı.

İKİ YILDIR AŞK YAŞIYORDU

Oyuncu Bahar Akça, iki yıldır evli iş adamı Özcan Ercan ile ilişki yaşıyordu. Yasak aşk süresince Akça, sevgilisinin kendisine tahsis ettiği evde oturuyordu.

EVDEN ÇIKMAMAKTA ISRAR ETTİ

Ercan, ilişki bitince genç oyuncunun evi boşaltmasını istedi. Ancak evden çıkmamakta ısrar eden Akça, Ercan'ın aldığı pahalı hediyeleri de iade etmedi.

"EVİMİ GERİ İSTİYORUM"

Bunun üzerine Ercan, Akça'ya dava açtı. Sabah'ın haberine göre, Asliye hukuk ve icra mahkemelerine başvuran Ercan, eski sevgilisinin halen oturduğu evini geri istedi.

MAHKEMEDE BELGELERİYLE ORTAYA ÇIKTI

İki yıl boyunca gizli gizli devam eden yasak aşkın detayları da mahkeme belgeleriyle ortaya çıkmış oldu.