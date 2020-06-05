Oyuncu Bade İşçil kural tanımadı! Güzel oyuncu Bade İşçil, 0-15 yaş arası çocukların sokağa çıkma yasağı olduğu halde 6 yaşındaki oğlu Azur'la önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi

Snob Magazin'in haberine göre; Bir parkta oturduğu oğlunun ellerini ıslak mendille silen İşçil, salgın boyunca Büyükada'da olduğunu, normalleşme süreciyle evine döndüğünü söyledi.

Veterinere tıraş olması için getirdiği köpeğini beklediklerini anlatan oyuncu "Bu yıl tatil yapar mıyım bilmiyorum? Bakıp göreceğiz. Ben süreç boyunca adada oğlumlaydım, orada hareket alanı daha fazlaydı ama yine de zor geçti.& ;