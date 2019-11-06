Oyuncu Bade İşçil'in eski eşi Malkoç Süalp, 15 yaşındaki çocuğu darp etti

06.11.2019 11:25 | Son Güncelleme: 06.11.2019 11:51

Güzel oyuncu Bade İşçil'in 2013 yılında evlendiği 3 yıl evli kaldıktan sonra olaylı bir şekilde boşandığı eski eşi Malkoç Sualp'in 15 yaşındaki bir çocuğu darp ettiği iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü.

KÜFÜR ETTİKLERİ İÇİN UYARMAK İSTEDİ

Sabah gazetesinin haberine göre, 25 Eylül günü iş adamı Malkoç Sualp ve oğlu Azur, sitenin kapalı spor salonuna gittiler. Salonda basketbol oynayan bir grup genç, kendi aralarında sinkaflı sözler sarf ederek taşkınlık yaptılar. Gençlerin davranışından rahatsız olan Sualp, oğluna kötü örnek olduklarını belirterek, onları uyarmak istedi.

GENCİN BOĞAZINI SIKTI

Sitede oturan 15 yaşındaki S.H. ve Malkoç Sualp arasında tartışma yaşandı. Bir diğer iddiaya göre Süalp, gencin boğazını sıktı. Gördüğü darp sonrası ailesini arayan gencin ailesi, Sualp'ten şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

"YAŞINI BİLMİYORDUM"

Olayla ilgili ifadesi alınan Malkoç Sualp, şunları söyledi: "Azur'la birlikteydim. Oğlum çocukların küfür ettiğini duydu. Bana çocukların ettiği küfürleri sormaya başladı. Ben de çocukları uyarmak için yanlarına gittim. S.H.'nin yakasından tutup elimle ağzını kapattım. Sitede oturan S.H.'nin küçük olduğunu bilmiyordum. Darp etmem söz konusu değil."