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Oyuncu Ayberk Pekcan, hayatını kaybetti

Oyuncu Ayberk Pekcan, hayatını kaybetti
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MERSİN'de bir süredir akciğer kanseri tedavisi gören oyuncu Ayberk Pekcan (51), yaşamını yitirdi.

MERSİN (DHA) - MERSİN'de bir süredir akciğer kanseri tedavisi gören oyuncu Ayberk Pekcan (51), yaşamını yitirdi.

Çok sayıda tiyatro, dizi ve sinema filminde rol alan aktör Ayberk Pekcan, ekim ayında sırt ağrısı şikayetiyle başvurduğu hastanede kanser olduğunu öğrendi. Mersin'de özel bir hastanede tedavi gören Pekcan'ın, öğleden sonra hayatını kaybettiği öğrenildi. Pekcan'ın oynadığı son filmi 'Dilberay' bu cuma vizyona girecek.


Oyuncu Ayberk Pekcan, hayatını kaybetti

Oyuncu Ayberk Pekcan, hayatını kaybetti

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Akciğer Kanseri, Ayberk Pekcan, Kanser, Mersin, Güncel, Haber

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