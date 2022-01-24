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Oyuncu Ayberk Pekcan hayatını kaybetti

Oyuncu Ayberk Pekcan hayatını kaybetti
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

OYUNCU Ayberk Pekcan hayatını kaybettiIhlamurlar Altında, Yaprak Dökümü, Kurtlar Vadisi ve Keşanlı Ali Destanı dizileriyle tanınan ve son olarak da Diriliş Ertuğrul dizisinde rol alan 51 yaşındaki oyuncu Ayberk Pekcan bir süredir akciğer kanseri ile savaşıyordu.

OYUNCU Ayberk Pekcan hayatını kaybetti

Ihlamurlar Altında, Yaprak Dökümü, Kurtlar Vadisi ve Keşanlı Ali Destanı dizileriyle tanınan ve son olarak da Diriliş Ertuğrul dizisinde rol alan 51 yaşındaki oyuncu Ayberk Pekcan bir süredir akciğer kanseri ile savaşıyordu.


Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Diriliş Ertuğrul, Kurtlar Vadisi, Yaprak Dökümü, Ayberk Pekcan, Güncel, Haber

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