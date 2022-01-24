OYUNCU AYBERK PEKCAN HAYATINI KAYBETTİ

OYUNCU Ayberk Pekcan hayatını kaybettiIhlamurlar Altında, Yaprak Dökümü, Kurtlar Vadisi ve Keşanlı Ali Destanı dizileriyle tanınan ve son olarak da Diriliş Ertuğrul dizisinde rol alan 51 yaşındaki oyuncu Ayberk Pekcan bir süredir akciğer kanseri ile savaşıyordu.