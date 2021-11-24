Oyuncu Atsız Karaduman İletişim Fakültesi Öğrencileriyle Buluştu Üniversitemiz İletişim Fakültesi tarafından düzenlenen "Atsız Karaduman ile Tiyatro" söyleşisi 23 Kasım 2021 tarihinde Atatürk Kongre Merkezi'nde gerçekleşti.

Etkinliğe Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cumali Öksüz, İletişim Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Yüksel Yalova, Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Behiç Alp Aytekin, Doç. Dr. Mustafa Özgür Seçim, fakülte bölüm başkanları, iletişim fakültesi öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Konuşmasına Üniversitemize ve katılımcılara teşekkür ederek başlayan Devlet Tiyatrosu Sanatçısı Atsız Karaduman, tiyatro üzerine uzun konuşmalar olabileceğini belirterek sahneye davet ettiği 10 öğrenci ile metin okuması gerçekleştirdi. Dil kullanımında yapılan yanlışları katılımcılara uygulamalı olarak anlatan Karaduman, "Hepinizin şivesi farklı olabilir ama sinema ve tiyatro dili İstanbul Türkçesidir. Çoğunuzun bildiğinin tersine Türkçe, yazıldığı gibi okunan bir dil değildir. Bunca yıllık hayat ve meslek tecrübeme dayanarak, siz ne kadar düzgün kelimeler seçerseniz seçin ne kadar düzgün Türkçe kullanırsanız kullanın ne söylediğiniz değil, nasıl söylediğiniz önemlidir. Eğer tonlamanız düzgün değilse, nefesinizi kullanmayı bilmiyorsanız, karşınızdakine bir şey geçiremezsiniz; sizi dinlemek istemezler. Başarılı yöneticiler, başarılı iş adamları, başarılı iletişimciler olmak istiyorsanız, bunlara dikkat etmeniz lazım. " dedi.

Diksiyon, tonlama ve vücut dilinin önemini vurgulayan Karaduman, gençlerde özgüven eksikliğinin konuşmalarına sıklıkla yansıdığı belirterek "Oyunculuk; sadece tiyatrocular için geçerli değil her meslek grubunda geçerli, özel hayatımızda yaşadığımız sorunları meslek hayatında, çevremize yansıtmamak adına herkes aslında biraz oyuncu olmalı. " dedi.

Üniversitemize tekrar gelmekten memnuniyet duyacağını belirten Atsız Karaduman, öğrencilerin ve katılımcıların sorularını yanıtlamasının ardından konuşmasına son verdi.

Etkinlik, İletişim Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Yüksel Yalova ve İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hatice Hale Bozkurt'un, Karaduman'a hediyelerini takdimi ile sona erdi.

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