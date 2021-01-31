Oyuncu Atilla Pekdemir hayatını kaybetti
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Oyuncu Atilla Pekdemir hayatını kaybetti

31.01.2021 21:41 | Son Güncelleme: 31.01.2021 21:44
Oyuncu Atilla Pekdemir hayatını kaybetti

AKCİĞER kanseri ile mücadele eden Atilla Pekdemir hayatını kaybetti.

AKCİĞER kanseri ile mücadele eden Atilla Pekdemir hayatını kaybetti.

2 senedir Akciğer kanseri ile mücadele eden ve kısa bir süre önce de korona virüsü atlatan ünlü oyuncu Atilla Pekdemir, İzmir'de hayatını kaybetti. Usta oyuncu Pekdemir, 10 Şubat 1943 tarihinde Giresun'da dünyaya geldi. İlkokul, ortaokul ve liseyi Giresun'da okudu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden üçüncü sınıfta ayrıldı. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümüne girdi.


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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