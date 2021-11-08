BURSA (İHA) - - Oyuncu Aslıhan Gürbüz kardeşinin düğününde çiftetelli oynadı

BURSA - Ünlü Oyuncu Aslıhan Gürbüz, kardeşi Mustafa Ayhan Gürbüz'ün düğünün doyasıya oynadı. Gürbüz'ün kardeşi ile benzerliği dikkat çekti.

Ünlü Oyuncu Bursa'nın İnegöl ilçesinde kardeşi Mustafa Ayhan Gürbüz ile hayatını birleştiren Melike Yıldız'ın düğün törenine katıldı. Maske ve mesafe kurallarına riayet eden ünlü oyuncu, kardeşi ve gelin ile çiftetelli oynadı.

TRT'de yayınlanan Masumlar Apartmanı oyuncusu Gürbüz, geline altın takarken, mutluluklar diledi.