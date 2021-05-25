Oyuncu arkadaşını darp etmekten yargılanan Sermiyan Midyat'a bin 120 lira para cezası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Oyuncu arkadaşını darp etmekten yargılanan Sermiyan Midyat'a bin 120 lira para cezası

Oyuncu arkadaşını darp etmekten yargılanan Sermiyan Midyat'a bin 120 lira para cezası
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KADIKÖY'de geçen yıl birlikte yaşadığı oyuncu eski kız arkadaşı Sevcan Yaşar'ı (30) darp ettiği iddia edilen Sermiyan Midyat (46) "Kasten yaralama" suçundan bin 120 lira adli para cezasına çarptırıldı.

KADIKÖY'de geçen yıl birlikte yaşadığı oyuncu eski kız arkadaşı Sevcan Yaşar'ı (30) darp ettiği iddia edilen Sermiyan Midyat (46) "Kasten yaralama" suçundan bin 120 lira adli para cezasına çarptırıldı. Midyat, "Tehdit" ve "Hakaret" suçlarından beraat ederken, Sevcan Yaşar da "Kasten yaralama" suçundan bin 120 lira adli para cezasına çarptırıldı.

Anadolu 25. Asliye Ceza Mahkemesi'nde basit yargılama usulüyle görülen davada karar çıktı. Mahkeme, "Kasten yaralama" suçundan Sermiyan Midyat'ı bin 120 lira adli para cezasına çarptırdı. Mahkeme, yargılama neticesinde toplanan delilleri inceleyerek mahkumiyetine yeterli, her türlü şüpheden uzak kesin ve inandırıcı delil bulunmadığına kanaat getirerek müşteki-sanık Sermiyan Midyat'ın üzerine atılı "Hakaret" ve "Tehdit" suçlarından beraatine karar verdi. Müşteki-sanık Sevcan Yaşar'ın ise "Kasten yaralama" suçundan bin 120 lira adli 

para cezasına çarptırıldı.

İDDİANAMEAnadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Sermiyan Midyat ve Sevcan Yaşar'ın masraflarını ortak karşıladıkları evde birlikte yaşadıkları anlatılıyordu. 16 Nisan 2020'de Midyat'ın, Yaşar'a yönelik, hakaret, tehdit gibi eylemlerde bulunduğu yerde sürüklendiği, birçok yerine yumruk ve tekme attığı ve Yaşar'ın bağırarak komşulardan yardım istediği belirtilmişti. İddianamede Yaşar'ın basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde yaralandığı ifade edilmişti. İddianamede Sevcan Yaşar'ın da müşteki-sanık Midyat'ı basit tıbbi müdahale ile giderilecek şekilde yaraladığı kaydedilmişti. İddianamede Midyat'ın "Kasten yaralama", "Zincirleme tehdit" ve "Zincirleme hakaret" suçlarından 8 yıla kadar hapsi istenirken, Yaşar'ın da "Kasten yaralama" suçundan 1 yıla kadar hapsi talep edilmişti. Oyuncu Midyat, soruşturma ve kovuşturma aşamalarında suçlamayı kabul etmezken, müşteki sanık Yaşar, Midyat'ın kendisine "Sen benim düşmanımsın bundan sonra. Yapabileceğim bütün kötülükleri yapacağım. Seninle aynı sektördeyiz iş bulamayacaksın" ve "Bak ben seni evden döve döve nasıl çıkarıyorum" diyerek darp edildiğini ve tehdit edildiğini öne sürmüştü. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Oyuncular Sermiyan Midyat ve Sevcan Yaşar'ın 'şiddet' davasında karar
Oyuncular Sermiyan Midyat ve Sevcan Yaşar'ın "şiddet" davasında karar
Susurluk - JİTEM davasında beraat kararları bozuldu! Mehmet Ağar, İbrahim Şahin ve Korkut Eken yeniden yargılanacak
Susurluk - JİTEM davasında beraat kararları bozuldu! Mehmet Ağar, İbrahim Şahin ve Korkut Eken yeniden yargılanacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Sedat Peker Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Mustafa Sarıgül
Magazin Gülşen Hülya Avşar Deniz Çakır Acun Ilıcalı
Spor Ali Koç Nihat Özdemir Rachid Ghezzal Mustafa Cengiz Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Oyuncu arkadaşını darp etmekten yargılanan Sermiyan Midyat'a bin 120 lira para cezası - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.5.2021 16:04:03. #1.15#

title