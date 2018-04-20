Oyuncu-anne Şermin Yaşar'a Bafra'da Büyük İlgi

Samsun'un Bafra İlçe Belediyesi tarafından düzenlenen, yazar Şermin Yaşar'ın 'Mutlu Oyunlar, Mutlu Çocuklar' isimli söyleşi programına Bafralılar büyük ilgi gösterdi.

Çocuklar ve özellikle annelerin yoğun katılımda bulunduğu programda konuşan Bafra Belediye Başkanı Zihni Şahin, "Toplumların en önemli yapı taşı ailelerdir. Ailelerin en küçük bireylerini yani çocukları en iyi şekilde yetiştirmek için gayret gösteren toplumlar geleceklerini garanti altına alırlar. Maalesef bizim toplumumuzda da bu konuda eksikliklerimiz var. Onlara iyi bir eğitim verebilmek, onlarla verimli anlaşabilmek için çocukların dünyasını iyi bilmemiz gerekir. Her yaşın ayrı bir yaklaşımı var. Bu yaklaşımları da öğrenmemiz gerekiyor. Kendimizce çocuk yetiştirmek için gösterdiğimiz gayretler aslında boşa gidiyor. Çocuklarımızla iletişim kuramıyoruz. Bu konuda fikrimiz yoksa bir bilene sormamız gerekir. İşte bu nedenle çocuklarımızın eğitiminde önemli bir misyonu yerine getiren 'Mutlu Oyunlar, Mutlu Yarınlar' isimli programını sizlerle buluşturmak istedik. Özellikle anne ve çocukların yakından ve ilgi ile takip ettikleri 'Oyuncu Anne Şermin Yaşar' hanımefendiyi ilçemizde ağırlıyoruz. Şermin hanımın çalışmaları, bu konularla ilgili ender çalışmalardan. Çocukların dilinden anlamayı öğrenmek için Şermin Hanımın tecrübelerinden anne ve babaların yararlanmasını sağlamak amacıyla bu programı tertip ettik. Faydalı olması temennisiyle bu çalışmaları büyük bir gayret ve özveri ile yürüten Şermin hanıma, hemşerilerim adına hoş geldiniz diyorum. Şehir şehir gezerek toplumumuzu aydınlatma çalışmaları nedeni ile kendilerini tebrik ediyorum. Katılımlarınız nedeni ile hepinize içtenlikle teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşma sonrası okuyucuları ve takipçileri ile buluşan yazar Şermin Yaşar, çocuklarla iletişim konusunda ailelere tavsiyelerde bulundu, bilgi ve deneyimlerini aktardı. Şermin Yaşar, "Hepimiz farklı kültür ortamların yetişmiş bireyleriz, hepimiz farklı yerlerden buraya geldi ama bu akşam biz çocuklar için buradayız. Çocuklarımızla uzlaşı sağlamalıyız" diye konuştu.

Programın başında katılımcılardan çevresindekilerle tokalaşıp selamlaşmasını isteyen Yaşar şunları söyledi: "Aramızda çok fazla kavga var. Üzülerek söylüyorum bu kavga özellikle kadınlar arasında daha fazla. Bir bakın etrafınıza herkes birbiri ile kavgalı. Bu kavgalara bir şekilde artık bir son vermek gerekiyor."

Bafra Belediyesi Kültür Merkezinde gerçekleşen programın sonunda Yazar Şermin Yaşar soruları cevapladı. Daha sonra Belediye Başkanı Zihni Şahin'in eşi Şükriye Şahin tarafından Şermin Yaşar'a plaket takdim edildi. Şermin Yaşar programın sonunda kitaplarını imzaladı.

İşaret dili kursu

Öte yandan, Bafra Belediyesi, Bafra Halk Eğitim Merkezi işbirliği ve BAMEK aracılığı ile 'İşaret Dili Kursu' veriyor. "İşitme Engellilerin dünyasını biraz olsun anlayabilmek ve onlarla daha iyi anlaşabilmek için sen de işaret öğren" diyerek böyle bir kursu vermeyi amaçladıklarını belirten Bafra Belediye Başkanı Zihni Şahin, kurs hakkında şunları söyledi: "Hepimiz birer engelli adayıyız. Bu nedenle şu an bir engeli olamayan bizlerin, günlük hayat içerisinde rahatça yaptığımız davranışları yapamayan milyonlarca engelli var. Onları anlamalıyız, onlar gibi düşünebilmeliyiz. Hayatlarını nasıl sürdürüyorlar. Hiç düşündük mü bir işitme engellinin, bir görme engellinin hayatı nasıl algıladıklarını. Aslında onların kendilerine göre bir hayatları var ve aslında onlar bütün engelleri kendi aralarında aşmasını da biliyoruz. ve aslında bizler onlara engel oluyoruz. Kaldırımlara, özellikle de engelli geçiş noktalarına araç park ederek ve daha birçok eksiklikler yaparak. Bunun sebebi az önce de belirttiğim gibi onlar gibi düşünmememizden kaynaklanıyor. Onları yalnız bırakıyoruz. İşte buradan yola çıkarak İşitme BAMEK ve Halk Eğitim Merkezimiz işbirliği ile engellilerimizle en iyi şekilde anlaşabilme amacı güden 'İşaret Dili Kursu' çok yakın zamanda başlıyor. Kamuda bu konu ile ilgili yaşanan iletişim sorunlarını gidermek için ilçemizde ki kurumlarımızla da irtibata geçtik. Oralardan da dönüşler oldu. Engellerin ortadan kalkması için herkesi işaret dili kursumuza bekliyoruz."

Uzman işaret dili eğitmeni tarafından verilecek kurs, hafta içi her gün 10.00-12.30 arası Bafra Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezinde yapılacak. 24 Nisan'da başlayıp 21 Haziran'a kadar devam edecek kurs için müracaatlar Engelli Koordinasyon Merkezinde alınmaya devam ediyor. - SAMSUN